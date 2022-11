Mödling: Aufruf zur Fairness

Werbung

Foto: NOEN

„Wir stehen für eine gute Auseinandersetzung – auch, wenn wir thematisch anderer Meinung sind, werden wir nicht untergriffig agieren“, betonte ÖVP-Spitzenkandidat Martin Schuster.

„Kritik, faktenbasierte Wahlkampfführung ja, persönliche Angriffe, Vandalismus, Störaktionen bei anderen politischen Parteien, nein“, ergänzte SPÖ-Pendant Hannes Weninger, ehe die beiden Landtagsabgeordneten und Bezirksparteivorsitzenden ein Fairnessabkommen unterzeichneten.

„Dirty Compaining liegt uns beiden nicht. Wir sind auch strikt dagegen, dass plötzlich Schubladen geöffnet werden, Privates hervorgezaubert und in Sozialen Medien verbreitet wird“, meinte Schuster. „Wir können beide Inhalte pointiert formulieren, ohne persönlich zu werden“, spricht Weninger aus Erfahrung.

Die Bürgerinnen und Bürger würden professionelle Arbeit und kein Hickhack erwarten, hoffen die Politiker; ebenso, dass „unser Signal bis auf die Landesebene vordringt“.

Einladung an andere Parteien steht

Zudem sind ab sofort die Vertreterinnen und Vertreter der anderen wahlwerbenden Parteien des Bezirks Mödling eingeladen, dem Fairnessabkommen beizutreten.

Mit dem Intensivwahlkampf beginnt die Bezirks-ÖVP am 9. Jänner, die SPÖ startet am 13. Jänner mit einer Auftaktkonferenz in Maria Enzersdorf.

Die Wahlziele: Schuster weiß, dass „die Grundvoraussetzungen für uns völlig andere als vor fünf oder zehn Jahren sind. Ich wäre sehr froh, wenn wir das 2018er-Ergebnis halten könnten“.

Weninger ist zuversichtlich, das Direktmandat, das 2018 ganz knapp in den Bezirk Mödling gegangen ist, „deutlich abgesichert werden wird“.

