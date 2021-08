Waldbrände im Süden Europas bringen die einheimischen Feuerwehrkräfte an ihre Grenzen. Unterstützung kommt hier nun auch aus dem Bezirk. In der Vorwoche ist Mödlings ehemaliger Bezirksfeuerwehrkommandant Richard Feischl aus Gumpoldskirchen mit Kollegen aus Nordmazedonien zurückgekehrt. „Ich war dort als Leiter des ,Team Austria’ mit einer Gruppe des Sonderdienstes ,Waldbrand’ unterwegs. Diese Abordnung wurde vor etwa eineinhalb Jahren vom Landesfeuerwehrverband ins Leben gerufen.“ Besonders stolz ist Feischl über das Lob, welches die Bezirkskräfte nach einem Besuch des österreichischen Botschafters erhalten hat. „Der Bezirk Mödling hat das größte Kontingent gestellt.“

Apropos Größe: „Wir haben uns in einem kleinen Ort befunden, welcher vergleichbar mit Sulz ist. Gebrannt hat vor uns eine Fläche, die so groß ist wie das Anninger Gebiet.“

Mit dabei war auch Florian Steiner von der FF Perchtoldsdorf, Teil des Bezirkspresseteams Mödling. „Wir wurden über das EU-Modul alarmiert. Innerhalb von 12 Stunden waren dann schon die ersten Kräfte vor Ort. Ich war im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit dabei“, erzählt Steiner.

Nach einer Lagebesprechung mit Richard Feischl fiel die Entscheidung, Schlauchleitungen im Ausmaß von vier Kilometer zu legen. 30.000 Liter Wasser wurden gebunkert, um gegen das Feuer anzukämpfen. „Ich war nur dreieinhalb Tage dort, mit Waldbränden hatte ich bis jetzt noch nie wirklich etwas zu tun. Die Logistik vor Ort war aber sensationell. Einen Tag, nachdem ich abgereist bin, wurde das Feuer dann durch den Wind schlimmer.“

Gefahr ist auch im Bezirk allgegenwärtig

Dass auch bei uns im Bezirk die Gefahr von Waldbränden besteht und es hierfür eine eigene Waldbrandverordnung gibt, wissen die wenigsten. „Vor längerer Zeit gab es in Mödling einen vergleichsweise kleinen Waldbrand. Dieser hat uns eindeutig gezeigt, dass hier rasch reagiert werden muss“, betont Bezirksfeuerwehrkommandant Michael Bruckmüller. Um Waldbrände zu verhindern, rät er: „Keine Lagerfeuer im oder in der Nähe eines Waldes zu machen. Und auch mit Glasflaschen aufzupassen.“ Was jedoch das größte Problem ist: „Diese Waldbrandverordnung erreicht die Bevölkerung nicht im erforderlichen Ausmaß. Vielleicht macht es Sinn, durch eigene Hinweistafeln bei den Waldzugängen auf die aktuelle Waldbrandgefahr aufmerksam zu machen. Dafür gibt es einige tolle Vorlagen aus anderen Ländern.“

Ein Umstand, den Gaadens Bürgermeister Rainer Schramm, Wir Gaadner, bestätigen kann. „Gerade im Wienerwald ist es wichtig, sich an die Verordnung zu halten.“