Warenregal in Flammen Brandstiftung in Brunn am Gebirge: Zeugen gesucht!

Lesezeit: 2 Min RM Red. Mödling

Foto: LKA NÖ

A m Mittwoch, 3. August gegen 12.15 Uhr, kam es während der Öffnungszeit und in Anwesenheit mehrerer Kunden sowie des Verkaufspersonals im ZGONC-Fachmarkt in Brunn am Gebirge, Industriestraße B 15, zu einer gefährlichen Situation.