Bezirk Möding Falsche Polizisten treiben ihr Unwesen

Inspektionskommandant-Stellvertreter Andreas Schattauer (2.v.l.) übereichte Infomaterial an Vizebürgermeisterin Michaela Haidvogel, Vizebürgermeister Markus Waldner und die Leiterin des Bürgerservices, Christina Amann. Foto: Gemeinde

A uch im Bezirk Möding treiben falsche Polizisten ihr Unwesen - sie versuchen entweder persönlich an der Haustüre oder per Telefon an Geld und Schmuck zu kommen.

Vizebürgermeisterin Michaela Haidvogel, ÖVP, weiß, dass „es bei uns bereits zu einigen Vorfällen, vor allem Geldüberweisungen, gekommen ist, die aber zum Glück in der letzten Sekunde wieder rückgängig gemacht werden konnten“. Oftmals werde „mit Emotionen gespielt, daher liegt mir dieses Thema persönlich sehr am Herzen“. Der stellvertretende Polizeiinspektionskommandant Andreas Schattauer warnt eindringlich vor diesen Trickbetrügern, bat die Mitarbeiterinnen des Bürgerservices, „die Bevölkerung eindringlich auf die Gefahr aufmerksam zu machen“, und überreichte Informationsmaterial an die Leiterin des Bürgerservices, Christina Amann. Der Obmann des Sicherheitsausschusses, Vizebürgermeister Markus Waldner, AKTIVE, appelliert an die Bevölkerung, „das Informationsmaterial genau anzusehen, denn darin ist enthalten, wie sich echte Polizisten verhalten, respektive. nicht verhalten. Schmuck, Geld oder andere Wertsachen werden niemals von der echten Polizei abgeholt“.