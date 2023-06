Hochbehälter bringt Versorgungssicherheit

„Heute geht ein zehnjähriger Traum in Erfüllung“, eröffnete Franz Gartner seine Rede anlässlich der Segnung und Präsentation des neuen Hochbehälters Sulzberg.

Wachsende Gemeinden und steigende Anforderungen an die Infrastruktur hatten die Errichtung dieses Hochbehälters notwendig gemacht, um die Versorgungssicherheit in den Gemeinden Gaaden, Hinterbrühl, Wienerwald, Kaltenleutgeben und Breitenfurt zu gewährleisten. Der 4000 Kubikmeter fassende Behälter wurde für 2,2 Millionen Baukosten in Stahlbetonbauweise mit zwei Wasserkammern und einer angebauten Schieberkammer für Armaturen und Leitungen erbaut. Insgesamt wurden 6,9 Millionen (incl. Leitungen etc). investiert.

Gartner lobte das konstruktive Miteinander das die Umsetzung des Projektes prägte und unterstrich: „Wir haben in der Bauphase auch immer die ökologischen Aspekte im Auge gehabt und geschaut, dass so wenig Bäume wie möglich beseitigt werden mussten.“ Ortschef Michael Krischke, ÖVP, dankte für die gute Zusammenarbeit: „Für uns alle geht ein Traum in Erfüllung, Versorgungsengpässe gehören nun der Vergangenheit an und Sulz hat nun ein neues Wahrzeichen.“

Unter den anwesenden Ehrengästen waren Abt Maximilian Heim aus Heiligenkreuz, der mit Pater Thomas und Pater Markus die Segnung vornahm, Wienerwalds Ortschef Michael Krischke (ÖVP), Bürgermeister Thaddäus Heindl (ÖVP) aus Hennersdorf, Vizebürgermeister Walter Cais (Liste Zukunft) aus Leobersdorf, Bürgermeister Johann Miedl (ÖVP) aus Weissenbach, für die Bezirkshauptmannschaft Baden Gerald Peter, seitens der Bezirkshauptmannschaft Mödling Elmar Seiler, Allands Bürgermeister Ludwig Köck (ÖVP), Wienerwalds Gemeinderat Siegfried Mathauser (SPÖ) sowie Vertreter der planenden und ausführenden Firmen.