Schwimmen lernen im Freizeitzentrum Perchtoldsdorf

Zwar steigen die Temperaturen nur zögerlich, aber die Badesaison 2023 steht vor der Türe. Aus diesem Anlass appelliert der Abschnittsleiter der Österreichischen Wasserrettung (ÖWR) Abschnitt Niederösterreich Süd Ralph Hamburger an die Eltern, die Schwimmkenntnisse ihrer Kinder rechtzeitig zu überprüfen bzw. überprüfen zu lassen: „Wir beobachten seit einiger Zeit einen kontinuierlichen Anstieg der Nichtschwimmer unter den Kindern und Jugendlichen.“

Studie zeigt, dass Kinder nicht gut schwimmen können

So habe eine Studie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit aus dem Jahr 2021 gezeigt, dass 162.000 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen fünf und 19 Jahren nicht schwimmen können, davon sind rund 132.000 Kinder bis neun Jahre alt. Aktuelle Daten aus Deutschland zeigen eine Verdoppelung der Nichtschwimmer unter den Grundschulkindern seit 2017 (repräsentative Umfrage von forsa 2022 im Auftrag der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft). Demnach sei der Anteil der Nichtschwimmer in dieser Altersgruppe von 10 Prozent in 2017 auf jetzt 20 Prozent gestiegen. Die Pandemie habe das ihre dazu beigetragen, eben, dass Schwimmkurse nicht veranstaltet worden sind.

Hamburger merkt an: „Die Kinderschwimmkurse sind zwar seit Ende der Pandemie völlig und auf Monate im Voraus ausgebucht, aber immer noch ist der Anteil der Nichtschwimmer unter den Kindern viel zu hoch. Ich empfehle allen Eltern, die Schwimmkenntnisse ihrer Kinder jetzt zu Saisonbeginn zu überprüfen. Schwimmen zu können, kann gerade für Kinder überlebenswichtig sein!“ Generell sei Ertrinken bei Kleinkindern die zweithäufigste Todesursache. Umso wichtiger sei es laut Hamburger, rechtzeitig mit dem Schwimmen zu beginnen.

Ein wichtiges Instrument zur Überprüfung der Schwimmkenntnisse seien laut Hamburger die Österreichischen Schwimmerabzeichen: Frühschwimmer (ohne Altersgrenze), Freischwimmer (ab 8 Jahren), Fahrtenschwimmer (ab 10 Jahren) und Allroundschwimmer (ab 12 Jahren). Aus Sicht von Hamburger fällt vielen Eltern die Einschätzung der Schwimmkenntnisse jedoch schwer. „Mütter und Väter sind noch allzu oft der Meinung, ihr Kind kann schwimmen, wenn es das Frühschwimmerabzeichen hat“, meint der ÖWR-Ausbildner. Allerdings: „Der Frühschwimmer bescheinigt das Beherrschen von wichtigen Grundlagen. Sicher schwimmen kann erst, wer den Freischwimmer abgelegt hat.“

Die Österreichische Wasserrettung bietet zahlreiche Möglichkeiten, die Schwimmkenntnisse zu überprüfen. „Erkundigen Sie sich bei den ÖWR-Abschnittsvereinen in Ihrer Nähe nach Prüfungsterminen, in deren Rahmen, die verschiedenen Schwimmerabzeichen abgeprüft werden“, erklärt Hamburger. „Dort bekommen Sie auch Infos, wo Schwimmkurse für Kinder und Erwachsene abgehalten werden.“

Rund ein Fünftel der Bevölkerung kann nicht schwimmen

Abschließend weist ÖWR Abschnittsleiter Hamburger noch darauf hin, dass es auch unter den erwachsenen Österreichern einen relativ hohen Nichtschwimmeranteil gibt: „Wir gehen davon aus, dass immer noch rund 600.000 Österreicher nicht schwimmen können und ein Fünftel der Bevölkerung nur als relativ unsichere Schwimmer bezeichnet werden können.“

Zum Thema: Der Abschnitt „ÖWR NÖ-Süd Abschnittsleitung Perchtoldsdorf“ ist ein Zweigverein der „ÖWR Landesverband Niederösterreich“. Ihre Trainings- und Ausbildungsstätte ist das Freizeitzentrum Perchtoldsdorf, der unmittelbarer Wirkungsbereich der Bezirk Mödling. Die Einsatzgruppe kooperiert mit anderen Abschnitten und kann zu überregionalen Einsätzen einberufen werden. Zudem unterhält die Abschnittsleitung die Abschnittsgruppe „ÖWR NÖ-Ost Abschnittsgruppe Bad Deutsch Altenburg-Hainburg“ mit Wirkungsgebiet im Bezirk Bruck/Leitha, ebenso ist die Einsatzstelle für die Donau dort installiert.

Mehr Infos: www.ertrinken.at

