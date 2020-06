BEZIRK MÖDLING: Anhaltende Trockenperioden, heiße Sommer – die Wasserversorgung wird in vielen Gebieten zur Herausforderung. Im Bezirk Mödling kann die Situation durchaus beruhigend betrachtet werden. Die meisten der 20 Gemeinden hängen am „EVN Wasser“-Leitungsnetz oder werden durch den „Wasserleitungsverband der Triestingtal- und Südbahngemeinden“ versorgt. Zudem können viele Kommunen aus eigenen Quellen schöpfen und profitieren von den angrenzenden beiden Wiener Hochquellenleitungen.

Maria Enzersdorf: „EVN Wasser“ liefert etwa 1 Million m Trinkwasser jährlich an die 8.800 Haupt- und 1.800 Zweitgemeldeten. Das kostbare Nass kommt aus der Brunnenfeld und Naturfilteranlage Wienerherberg (Bezirk Bruck an der Leitha), von dort wird das gefilterte Wasser über das Pumpwerk Achau zum Hochbehälter „Kleiner Rauchkogel“ transportiert. Eben jener Speicher dient der Versorgung von Maria Enzersdorf und Südstadt. Der Behälter enthält zudem eine Drucksteigerungsanlage für die Hochzone Maria Enzersdorf, Brunn am Gebirge Perchtoldsdorf und Gießhübl. Seit geraumer Zeit fließt im Bezirk Mödling „EVN-Trinkwasser“, zudem in passendem Härtegrad, aus den Wasserhähnen.

EVN „EVN Wasser“-Geschäftsführer Franz Dinhobl und MitarbeiterClemens Mayer beim Hochbehälter Maria Enzersdorf.

Die neue Naturfilteranlage in Wienerherberg liefert Trinkwasser in einer Härte zwischen 10 und 12 statt 19 Grad Deutsche Härte, lässt EVN Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz nicht unerwähnt. Und im Hinblick auf die Bevölkerungsentwicklung im Großraum rund um Wien werde „EVN Wasser in den nächsten Jahren 165 Millionen Euro in den weiteren Ausbau der hohen Versorgungssicherheit investieren“, betont Szyszkowitz. Fortsetzung Seite 6