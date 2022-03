Triestingtaler Wasserverband: Investiert wird rechtzeitig

Werbung

Der Triestingtaler Wasserverband mit Obmann Franz Gartner hat im Vorjahr ein wichtiges Projekt fertiggestellt: Die zweite Wienerwald-Leitung wurde verlegt, um die Versorgung der Gemeinden Wienerwald, Hinterbrühl, Kaltenleutgeben, Breitenfurt und Gaaden sicherzustellen. Auch Laxenburg, Guntramsdorf, Vösendorf & Hennersdorf werden von diesem Verband versorgt. Gleichzeitig wurde auch der neue Hochbehälter in Gaaden in Betrieb genommen.

Ein neuer Hochbehälter ist auch für Sulz geplant, die Ausschreibung laufe, „aber aufgrund der aktuellen pandemischen Lage und des Krieges in der Ukraine haben wir bis jetzt keine Angebote bekommen. Eigentlich sollte schon der Rohbau fertig sein“, skizziert Gartner. Die Preise für Baumaterialien seien ins Unermessliche gestiegen, „es gibt auch keine Fixangebote mehr“.

Sorgen müssten sich die Verbandsgemeinden aber zurzeit keine machen. „April und Mai sind unsere stärksten Wasserverbrauchsmonate, es werden Pools gefüllt und im Garten wird gegossen. Wir werden die Mengen haben, die wir brauchen, niemand muss sich Sorgen machen, wir arbeiten vorausschauend“.

