Hofübergabe beim Jugend-Rotkreuz Mödling

1991 hat mich der damalige Bezirksschulinspektor Heindl mit den Worten - ,Sie san no jung und mochen des' - als Bezirksleiter eingesetzt“, erinnert sich Michael Dorfstätter, Pädagoge in der Mittelschule Guntramsdorf. Theres Logar, Direktorin der Hauptschule Maria Enzersdorf und Schul-Jugendkreuzverantwortliche, war unerwartet gestorben und so musste Dorfstätter, damals Lehrer in der Mödlinger EuropaSportMittelschule, ins kalte Wasser springen.

Was daraus wurde, kann sich durchaus sehen lassen: ungebrochene Begeisterung, Kreativität und Umsetzungsstärke prägten die ehrenamtliche Karriere des „Laufenden Botschafters“ (der Name wurde ihm wegen der vielen Marathon-Teilnahmen zuteil), der 2016 zum Rot-Kreuz-Bezirksstellenleiter avanvierte. „Eigentlich wollte ich schon 2021, nach meiner Wiederwahl als Rotkreuz-Bezirksleiter, das Jugendrotkreuz in jüngere Hände legen, aber Corona machte die Pläne vorübergehend unmöglich.“

Schließlich war es nun im Rahmen der Jahreskonferenz des NÖ Jugendrotkreuzes in Ottenstein soweit: Melanie Zemann, Pädagogin an der Mittelschule Brunn am Gebirge, wurde offiziell zur Mödlinger Bezirksleiterin des Jugendrotkreuzes ernannt. „Ich weiß das Jugend-Rotkreuz bei Melanie sehr gut aufgehoben und werde sie auch in meinen letzten Lehrerjahren so gut ich kann unterstützen“, betonte Dorfstätter. „Jetzt bin ich wieder nur mehr Lehrer und Läufer mit Leidenschaft.“

Dem Roten Kreuz Mödling bleibt Dorstätter als Rettungssanitäter sowie Lehrbeauftragter für Erste Hilfe, Babyfit und Pflegefit erhalten.

