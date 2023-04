Aus Biedermannsdorfer Amtsleiter ist Büroleiter geworden

Gerüchte machten schon länger die Runde, jetzt ist es offiziell: Biedermannsdorfs Amtsleiter Jörg Hausberger wechselt als Büroleiter von Landesrat Christoph Luisser, FPÖ, ins Regierungsviertel nach St. Pölten. Hausberger scheint bereits auf der Homepage der NÖ Landesregierung bei Landesrat Christoph Luisser als Büroleiter auf. Luisser war jahrelang FPÖ-Gemeinderat – das will er in Biedermannsdorf auch bleiben – und lieferte sich bei so mancher Gemeinderatssitzung juristische Diskussionen mit Hausberger.

Bevor Hausberger zur Gemeinde Biedermannsdorf wechselte, war er im Landesdienst im Gesundheitswesen als Personalmanager für die öffentlichen Krankenhäuser tätig. Im März 2012 wechselte er zur Gemeinde Biedermannsdorf und übernahm die Amtsleitung. Damals galt er als Wunschkandidat von Bürgermeisterin Beatrix Dalos, ÖVP. Das Arbeitsverhältnis dürfte sich mittlerweile aber abgekühlt haben. Die Ortschefin war zum Jobwechsel von Hausberger nicht erreichbar.

Vizebürgermeister Sepp Spazierer, SPÖ, wusste vom anstehenden Wechsel schon, „bevor es auf der Homepage der NÖ Landesregierung klar ersichtlich war. Jeder, der sich beruflich verändern will, kann sich auch verändern“, nimmt er den Wechsel sportlich.

Landesrat findet für Jörg Hausberger nur Lob

Landesrat Luisser lobt seinen neuen Büroleiter: „Jörg Hausberger hat in der Marktgemeinde Biedermannsdorf stets ausgezeichnete Arbeit und ein enormes Arbeitspensum an den Tag gelegt. Ich persönlich hatte nie ein Problem mit ihm. Das trifft auch auf alle anderen – auch ehemaligen – Mitglieder der FPÖ-Fraktion zu, von Hans Adam über Helmut Polz bis hin zu Manuela Ronne. Die Probleme mit der ehemaligen Arbeitgeberin, der Gemeinde, haben ab dem Zeitpunkt zugenommen, seit dem der Bürgermeisterin bekannt wurde, dass Jörg Hausberger für das Büro eines freiheitlichen Landesrat arbeitet. Ich jedenfalls freue mich, ihn in meinem Team zu haben.“

„Habe neue Herausforderung gesucht“

Der ehemalige Amtsleiter selbst nennt über seinen Arbeitsplatzwechsel folgende Beweggründe: „Ich habe eine neue Herausforderung gesucht. Meine wichtigste Aufgabe ist es, als Schnittstelle zu Büros aller anderen Mitglieder der Landesregierung zu fungieren, um zu koordinieren und politische Zielvorgaben umzusetzen.“

Politische Gesinnung spiele keine Rolle

Er habe sich bei seiner Arbeit „stets am Gesetz orientiert und versucht, die Anliegen der Biedermannsdorfer im Sinne einer objektiven und bürgernahen Verwaltung bestmöglich im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten zu unterstützen“. Eine politische Gesinnung „hat dabei nie eine Rolle gespielt“.

