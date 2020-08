Man freue sich auf ein hoffentlich Corona-freies, "uneingeschränktes Brunner Wiesn-Frühlingsfest" von 9. April bis 1. Mai 2021 im bewährten Areal des campus21 in Brunn am Gebirge.

Das für Herbst geplante Programm - unter anderem mit Bonnie Tyler (jetzt am 15. April) - könne fast in vollem Umfang zum neuen Termin aufrechterhalten werden; ausgenommen der Auftritt von Nena. Der Superstar wird am 23. September 2021 zu hören und sehen sein.

Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. "Über unsere Social Media Kanäle und Homepage halten wir euch am Laufenden", lassen die Veranstalter wissen.