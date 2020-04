In Biedermannsdorf wird heuer kein Maibaum aufgestellt, man halte sich an die entsprechenden Richtlinien. Bürgermeisterin Beatrix Dalos, ÖVP, erklärt: „Die Freiwillige Feuerwehr darf dafür nicht herangezogen werden, und mit einem Professionisten einen aufzustellen, nur damit ein Maibaum in der Gemeinde steht, macht ohne das gesellschaftliche Rundherum keinen Sinn.“

Ähnlich sieht es ihr Amtskollege Hannes Würstl, Bürgerliste, aus Achau. „Wir werden auch keinen Maibaum aufstellen, das ist heuer theoretisch zwar möglich, aber nur dann, wenn beim Aufstellen der entsprechende Sicherheitsabstand, eingehalten wird. Das stelle ich mir eher schwierig vor.“

Und auch Ferdinand Hausenberger, ÖVP-Bürgermeister aus Hennersdorf, verzichtet heuer auf den Baum. „Den stellen wir immer am 1. Mai im Rahmen des Familienfestes auf, das findet heuer nicht statt, also wird auch kein Maibaum aufgestellt.“

Nicht auf den Maibaum verzichten müssen die Wiener Neudorfer. Im Rathauspark wird es wie gewohnt einen geben. „Natürlich ohne Feier. Aber als Zeichen, dass wir langsam Richtung Normalität zurückkehren“, betonte Bürgermeister Herbert Janschka.

In Mödling hat die SPÖ die obligaten Maifeierlichkeiten abgesagt. Sehr wohl aber werden in der „Kolonie“ die Fahnen gehisst, macht Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler deutlich: „Wir wollen damit auch ein Zeichen für die vielen Corona-Helden und Heldinnen setzen, deren außerordentliches Engagement sich in bessere Arbeitsbedingungen und einer höheren Entlohnung niederschlagen muss.“