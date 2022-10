Keine Tomaten mehr aus Münchendorf

Wer kennt sie nicht, die „Rote Rosi“, „Runde Resi“, „Süße Sophie“ oder „Fruchtige Frieda“? Die „Tomatenschwestern“ werden vom Familienbetrieb Christian Zeiler mit Hauptsitz in Münchendorf produziert. Erhältlich sind die Sorten bei REWE in den verschiedenen Filialen, aber das wird sich bald ändern. Denn Firmenchef Christian Zeiler hat vor, „die Tomatenproduktion in Münchendorf Schritt für Schritt bis Dezember herunterzufahren“.

„Die letzten Paradeiser werden im Dezember produziert“

Grund sind die exorbitanten Energiepreise, die den Tomatenproduzenten treffen, der seine Glashäuser beheizen muss. Ein erdgasbetriebenes Blockheizkraftwerk versorgt den Standort mit Wärme und Strom. „Die letzten Paradeiser werden im Dezember produziert“, sagt Zeiler. „Im Jänner, Februar und März wird die Produktion ganz stillgelegt. Wir haben vor, im April wieder mit der Produktion zu beginnen“, sagt Zeiler, schließt aber nicht aus, dass dieses Datum nicht hält.

Mit einer Förderung des Staates kann er nicht rechnen, „weil ich mit meinen Paradeisern in die Kategorie Urproduktion falle, somit erhalte ich laut Unternehmensenergiekostenzuschussgesetz keinen Energiekostenzuschuss, den die Regierung Ende September beschlossen hat“, sagt Zeiler. Das Unternehmen verfügt in Münchendorf über eine Glashausfläche von 5,5 Hektar und produziert bei einer normalen Vollproduktion 1.800 Tonnen pro Jahr.

REWE-Sprecher Paul Pöttschacher sagt über den drohenden Tomaten-Entfall: „Die Energiesituation betrifft mehrere Produzenten. Wie man die Produkte von Herrn Zeiler substituieren kann, muss man sich anschauen, wenn es so weit ist.“ Die Versorgungssicherheit der Kunden sei jedenfalls gewährleistet.

