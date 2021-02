Senden Sie vor dem Samstag, an dem Sie an der Vorstellung teilnehmen möchten, eine E-Mail an moep@aon.at.

Spenden Sie den Eintritt an das Spendenkonto.

Das MÖP-Team sendet bis spätestens Samstag um 13 Uhr den Link, mit dem Sie via Zoom an der Vorstellung teilnehmen können.

6. und 13. Februar, 16 Uhr: „Aus dem Häuschen“ (3+),

20. und 27. Februar, 16 Uhr:

„Märchen im Schnee“ (3+).

www.puppentheater.co.at