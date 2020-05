Rund um den Florianitag (4. Mai) finden normalerweise die Florianifeiern statt. Aufgrund der Coronabeschränkungen entfallen diese heuer. Als Ersatz gab es am Sonntag eine Florianimesse in Maria Taferl, die via Internet und Radio übertragen wurde.

Für viele Feuerwehren ist der Florianitag allerdings auch ein (Veranstaltungs-)Termin, der Geld in die Kassen spült. Diese Quelle entfällt heuer völlig.

Perchtoldsdorfs Kommandant Willi Nigl spricht von einer „herben finanziellen Einbuße“. Auch die alljährliche Haussammlung werde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. „Ganz schlimm wäre es, sollte auch der Feuerwehrheurige im Juli ausfallen, das würde und empfindlich treffen.“ Der geplante Bau der neuen Halle habe sich mangels Finanzierung heuer voraussichtlich ebenfalls erledigt, bedauert Nigl.

Überlegung: Fest im Herbst „nachholen“

Bezirksfeuerwehrkommandant Richard Feischl, auch Chef der FF Gumpoldskirchen, bedauert die Absage der zahlreichen Feiern: „Wir verlieren eine unserer wichtigsten Einnahmequellen. Das tut uns im Budget sehr weh.“ Einige Feuerwehren im Bezirk würden zwar überlegen, das Fest in anderer Form im Herbst nachzuholen, in Gumpoldskirchen setze man indes auf die traditionelle Haussammlung. „Immer nach Pfingsten tragen wir die neueste Ausgabe unserer Zeitschrift ,Brandaktuell’ von Haus zu Haus. Darin geben wir einen Einblick in die Leistungen und Einsätze der Feuerwehr. Das kommt bei den Menschen immer gut an, da wird dann auch gespendet“, erklärt Feischl.

Das finanzielle Minus müsse durch die öffentliche Hand abgedeckt werden, macht Feischl deutlich: „Es gibt einen gesetzlichen Auftrag zur Unterstützung der Feuerwehr. Wenn unsere Einnahmen sinken, werden auf die Gemeinden höhere Belastungen zukommen.“