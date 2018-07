Um 9.03 Uhr erfolgte die erste Alarmierung zu einer Fahrzeugbergung ins Stadtgebiet. Auf Anforderung der Polizei galt es laut Alarmierungstext einen verkehrsbehindernden PKW zu entfernen. Beim Eintreffen der Feuerwehr am Einsatzort war keine Intervention der Feuerwehr mehr erforderlich.

Bereits wenige Minuten, nachdem die ehrenamtlichen Helfer ins Feuerwehrhaus eingerückt waren, erfolgte eine weitere Alarmierung zur Beseitigung einer Ölspur nach einem Motorradunfall auf der Wienerstraße. Binnen weniger Minuten konnte ein Fahrzeug zum Einsatzort ausrücken.

Kurz vor dem Eintreffen der Wehr wurde der Einsatzleiter jedoch über Funk über einen weiteren Einsatz informiert: In Wiener Neudorf kam es zu einem ausgedehnten Flurbrand auf einem abgeernteten Stoppelfeld, aufgrund dessen die Einsatzleitung der Feuerwehr Wiener Neudorf, die Freiwillige Feuerwehr Mödling zu Unterstützung anforderte.

Da sich Tank 3 bei dieser Information kurz vor Eintreffen am Einsatzort befand, entschied man, den Technischen Einsatz abzuarbeiten und dann in Folge den Brandeinsatz anzufahren. Zusätzlich ließ der Einsatzleiter aus Mödling die Feuerwehr Mödling nachalarmieren.

Der Einsatz in der Wienerstraße konnten binnen weniger Minuten unter Zeitdruck abgearbeitet werden. Anschließend fuhr Tank 3 das Feuerwehrhaus Mödling an um mit Tank 2, dem Tanklöschfahrzeug 4000, zum Brandeinsatz auszurücken. Bereits 10 Minuten nach der Alarmierung zum Brandeinsatz konnte Tank 2 Mödling nach Wiener Neudorf ausrücken ( für Details siehe den Bericht hier ). Um kurz nach 10.45 Uhr waren die Arbeiten am Brandeinsatz für die Feuerwehr Mödling beendet.

Am Weg zum Feuerwehrhaus Mödling wurde die Einsatzleitung erneut zu einem Technischen Einsatz ins Stadtgebiet Mödling alarmiert: Bei einem Verkehrsunfall kam es zu einem Achsbruch eines PKWs, der verkehrsbehindernd in der Kreuzung Schillerstraße-Tamusinostraße zu stehen kam. Nach einem erneuten Fahrzeugwechsel rückten Tank 3 und Last 1 zum Verkehrsunfall aus. Der PKW konnte rasch mittels Last 1 zur Feuerwehr verbracht und gesichert abgestellt werden.

Um 11.45 Uhr konnte die Feuerwehr den vorerst letzten Einsatz beenden und ins Feuerwehrhaus einrücken.