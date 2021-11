Dachstuhlbrand bei Jubiläumshalle in Biedermannsdorf

„Dachstuhlbrand nach Flämmarbeiten“ lautete der Alarm, mit dem die Feuerwehren Biedermannsdorf, Laxenburg und Wiener Neudorf am Dienstag zu einem Brandeinsatz gerufen wurden.

Der Biedermannsdorfer Feuerwehrkommandant und Einsatzleiter Bernhard Tröszter stellte folgende Lage fest: starke Rauchentwicklung am Dach zwischen zwei Gebäudeteilen (Tennishalle und Sauna), Flammen im Außenbereich der Saunalandschaft, Brandrauch in der Tennishalle, in den Sanitärbereichen und in der Sauna. Zusätzlich befanden sich noch Gäste und Personal im Gebäude.

Um die Gefahrenstellen auf dem weitläufigen Gelände abdecken zu können, wurden Einsatzabschnitte gebildet: Die FF Biedermannsdorf und die FF Laxenburg begannen mit der Brandbekämpfung am Dach, die FF Wiener Neudorf bereitete die Brandbekämpfung über den Garten vor. Parallel dazu wurde das Gebäude evakuiert sowie mit einer Überdruckbelüftung begonnen.

Die mit Blech eingedeckte Dachkonstruktion musste im Bereich des Brandes großzügig geöffnet werden. Nach dem Entfernen des Dämmmaterials konnte der Brand mit einem C-Rohr abgelöscht werden.