ÖVP Biedermannsdorf wählte Hans Wimmer zum Bürgermeisterkandidaten

Bürgermeisterin Beatrix Dalos gab nach einer ÖVP Klausur bekannt, dass sie im Laufe des Jahres 2023 ihr Amt als Bürgermeisterin zurücklegen wird. Der genaue Zeitpunkt stehe aber noch nicht fest. Zwei Mitglieder der ÖVP Biedermannsdorf, der ehemalige Gemeinderat Martin Wimmer und der vor kurzem in den Gemeinderat zurückgekehrte Hans Wimmer, bekundeten daraufhin ihr Interesse für das Bürgermeisteramt. Gemeindeortsparteiobmann Wolfgang Steindl überreichte den beiden potenziellen Kandidaten daraufhin einen Fragebogen, auf dem 30 Punkte ausführlich zu beantworten waren.

Steindl erläutert: „Zwischendurch gab es einige Vieraugengespräche mit den Kandidaten und mir, auch Parteivorstandsmitglieder sprachen mit den Kandidaten.“ Am Montag, 19. Juni bei der Parteivorstandsitzung, lud der Parteivorstand beide Bewerber zu einem Gesprächshearing. Dabei wurde klar, dass sich sowohl Hans als auch Martin Wimmer im ÖVP-Parteivorstand der Wahl stellen wollen. Diese fand am Freitag, 23. Juni statt. Als Vorsitzender der Wahlkommission fungierte Bezirksparteiobmann und Landtagsabgeordneter Martin Schuster.

Erster Beisitzer war Altbürgermeister Willi Synek, zweite Beisitzern Gemeinderätin Ingrid Maierhofer. Die Wahl wurde mit Stimmzetteln durchgeführt. 12 Wahlberechtigte nahmen an der Wahl teil. Das Ergebnis war eindeutig: neun Stimmen gingen an Hans Wimmer, drei Stimmen erhielt Martin Wimmer. Somit ist Gemeinderat Hans Wimmer der gewählte und zukünftige Bürgermeisterkandidat der ÖVP-Biedermannsdorf.

ÖVP Biedermannsdorf steht hinter Hans Wimmer

Hans Wimmer war in seiner politischen Laufbahn bereits Kulturgemeinderat und Vizebürgermeister. Gemeindeparteiobmann Wolfgang Steindl betonte: „Es freut mich, dass wir mit Ausgang dieser Wahl einen Kandidaten haben, der für Biedermannsdorf und seinen Bürgerinnen und Bürger 120 Prozent geben wird. Die ÖVP Biedermannsdorf hat ab heute bei parteiinterner Einigkeit und wachsender Aufbruchstimmung sehr gute Chancen für die Gemeinderatswahl 2025. Als Parteiobmann werde ich Hans Wimmer bei seinem Neustart der ÖVP Biedermannsdorf, bei dem er einige Veränderungen vornehmen will, in den nächsten Monaten bis zu den Gemeinderatswahlen 2025 folgen und tatkräftig unterstützen.“