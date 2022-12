Bezirk Mödling: Keine Pause am Heiligen Abend

Werbung

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sind auch zur Weihnachtszeit stets bereit für einen Einsatz. „Die Personen sind zu Hause und feiern mit ihren Familien. Wenn es einen Einsatz gibt, werden sie alarmiert und erledigen den auch zu Weihnachten“, erklärt Bezirksfeuerwehrkommandant und Kommandant der FF Breitenfurt, Michael Bruckmüller.

Das geschehe immer wieder, Christbaumbrände wären dabei nur ein kleiner Teil.

Auch Bruckmüller selbst hat bereits einen Einsatz an Heiligabend in Breitenfurt erlebt: „Vor einigen Jahren, es war ein kalter Winter, wurden wir wegen einer defekten Wasserleitung gerufen, genau am Abend. Der Keller ist unter Wasser gestanden, also haben wir ihn ausgepumpt.“ Probleme, zu Weihnachten freiwillige Einsatzkräfte zu finden, gab es „zum Glück noch nie. Die Leute nehmen sich die Zeit. Wenn jemand kleine Kinder hat, dann bleibt er eher daheim und ein anderer übernimmt. Das funktioniert schon.“

Gefeiert wird gemeinsam, das stärkt Zusammenhalt

Weihnachten wird bei der Freiwilligen Feuerwehr Breitenfurt auch gemeinsam gefeiert: „Wir treffen uns vor Weihnachten mit den Familien. Entweder sind wir im Feuerwehrhaus oder gehen essen, dann gibt es eine kleine Bescherung und der Musikverein spielt Weihnachtslieder. Das schweißt sehr zusammen.“

Auch beim Roten Kreuz gibt es zahlreiche Freiwillige, die den 24. Dezember im Dienst verbringen. Nikolaus Herout, Fachbereichsleiter im Rettungsdienst vom Roten Kreuz Brunn am Gebirge, freut sich, dass es nicht schwerfällt, diese Dienste zu besetzen: „Über die Feiertage ist es zwar tagesabhängig, wie viele sich melden, aber grundsätzlich ist es keine große Herausforderung. Wir haben Unterstützung von allen Seiten, also Hauptberufliche, Zivildiener und Ehrenamtliche.“

Eine von ihnen ist Notfallsanitäterin Stephanie Krippl. Bereits seit Jahren ist die Arbeit zur Weihnachtszeit für sie Tradition: „Die Feiertage waren schon immer eine Zeit, in der besonders viele Transporte stattfinden. Deshalb wurde und wird jeder Mann und jede Frau im Einsatz gebraucht. So hat sich das bei mir eingebürgert, dass ich zu Weihnachten verschiedene Dienste besetze.“

Dieses Jahr ist Krippl an allen drei Weihnachtsfeiertagen im Einsatz. Die Familie hat dafür volles Verständnis: „Ich habe geschaut, dass ich am 24. Dezember zumindest am Abend dabei sein kann. Außerdem habe ich keine Kinder, was es auch einfacher macht. Es ist immer schön, zur Weihnachtszeit zu fahren. Ich glaube, so kann ich der Einsatzorganisation auch etwas zurückgeben.“

