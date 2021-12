Im Bezirk Mödling ist man bereit für das Frohe Fest

Weihnachten steht vor der Tür und wird bekannterweise überall doch etwas anders gefeiert.

Für Kulturkoordinatorin Dagmar Händler aus Gumpoldskirchen bedeutet Weihnachten, „Zeit mit der Familie zu verbringen, dem Alltag zu entfliehen und zur Ruhe zu kommen. Am Christtag gehe ich gerne in die Kirche und nehme am feierlichen Weihnachtshochamt teil.“ Kulinarisch setzen Händler und ihr Mann Franz auf Traditionelles: „Heuer wird es bei uns eine Hühnereinmachsuppe geben, die schon meine Großmutter zubereitete und anschließend Rehragout. Die Weihnachtskekse und guter Wein aus Gumpoldskirchen dürfen dabei natürlich auch nicht fehlen.“

Am Speiseplan: Exotisches, Fondue, Roastbeef

Ingrid Radinger, Künstlerin mit Atelier in der Mödlinger Grenzgasse, feiert Weihnachten „im Kreise meiner Großfamilie ganz traditionell mit einem schön bunt geschmückten Christbaum, wo die Schokoschirmchen für die Enkelkinder nicht fehlen dürfen. Mit Hausmusik und gutem Essen, das unsere Tochter zaubert. Heuer wird es wohl Fisch und Gemüse, vielleicht exotisch. Mein Sohn kommt aus München. Ich freue mich auf besinnliche Stunden und wünsche mir, dass ich mich nur von der Kunst anstecken lassen kann.“

Matthias Müller, SPÖ-Vizebürgermeister aus Brunn am Gebirge, verbringt den Heiligen Abend „im engsten Familienkreis mit meiner Frau und deren Kindern. Zu essen gibt es bei uns traditionellerweise jedes Jahr ein anderes Menü. Heuer wird es als Vorspeise Fisch und als Hauptspeise gebratene Entenbrust mit glaciertem Gemüse geben. Am 25. feiere ich mit meinem Bruder, meiner Schwester und meinen Kindern Weihnachten, da wird es ganz traditionell, denn da gibt es gebratene Gans mit Kraut und Knödel.“

Susi Pflüger, 2. Vorsitzende des Alpenvereinssektion Teufelstein Perchtoldsdorf verbringt gemeinsam mit der Familie den Heiligen Abend „bei Sohn Philipp und den beiden Kindern in der der Aspettensiedlung, nach der Bescherung gibt es Fondue oder Raclette. Der Christtag wird individuell gestaltet und am Stefanitag laden wir alle zu einem Brunch bei uns in der Mühlgasse“.

„Bei meinen Eltern gibt es dann Papas unglaubliches Roastbeef mit Speckfisolen und Bratkartoffeln. Mein persönliches Highlight des Tages.“ Leichtathlet Markus Fuchs

Guntramsdorfs Ehrenbürgerin und SPÖ-Nationalratsabgeordnete Gabriele Heinisch-Hosek freut sich nach den ruhigen, familiären Feiern vor allem auf eines: „Urlaub mit meinem Mann Walter in Frankreich.“

Beim Perchtoldsdorfer Leichtathleten Markus Fuchs ist das Programm vielfältig: „Ich verbringe den 24. mit meinen Brüdern und unseren Mädels, während meine Eltern den Baum schmücken und die Vorbereitungen für den Abend machen.“ Nach einem Kinobesuch geht es zum Weihnachtsgottesdienst. „Bei meinen Eltern gibt es dann Papas unglaubliches Roastbeef mit Speckfisolen und Bratkartoffeln. Mein persönliches Highlight des Tages.“