Seit Montag herrscht in Österreich fast wieder Regelbetrieb. Die Gastronomie bleibt geschlossen, auch der Ausschank von alkoholischen Getränken ist nunmehr verboten. Die Geschäfte dürfen hingegen die Rollbalken wieder hochfahren: Mödlings Wirtschaftsstadtrat Gert Zaunbauer, ÖVP, hat die Devise ausgegeben: „Wir leben und shoppen mit Abstand am besten.“

Auch die Stadt Mödling und das City Management haben für das noch verbleibende Weihnachtsgeschäft Vorkehrungen getroffen, wie Christkindaktionen mit dem Stadtmaskottchen „Mödzi“ abgehalten werden können. „Der Mödlinger Handel setzt auf seine Stärken – auf individuelle, persönliche und professionelle Kundenbetreuung, online ist das nur bedingt möglich“, bekräftigt City Management-Geschäftsführer Michael Danzinger.

Angesichts des zu erwartenden Ansturms auf die Shopping City Süd, sind am Montag verstärkt Polizeikräfte ausgerückt, um nach der Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen zu sehen. Bezirkshauptmann Philipp Enzinger spricht von „vergleichsweise eher geringem Kundenaufkommen“ und keinen Problemen, Umstände, die auch Chefinspektor Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion NÖ bestätigt.

In seiner Funktion als Obmann der Fachgruppe Freizeit- & Sportbetriebe sowie Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe in der Wirtschaftskammer Niederösterreich vertritt Zaunbauer über 40 unterschiedliche Berufe wie Tanzschulen, Eventagenturen, Fitnessstudios, Schausteller, Wettstudios und Campingplatzbetreiber. Just jene Sparten, die nach wie vor von den Schließungen betroffen sind. „Im Großen und Ganzen klappt die Auszahlung der Umsatzerlöse besser als im Frühjahr“, hört Zaunbauer von Betroffenen. Zudem setze man Hoffnungen in den Gutscheinverkauf. Und einige Fitnessstudio-Betreiber geben sich aktuell erst gar keinen Illusionen hin und „planen, erst wieder, am 15. Jänner zu öffnen.

Gutscheine sollen allen etwas bringen

Der Wirtschaftsbund ruft Unternehmerinnen und Unternehmer dazu auf, das Angebot der steuerfreien Gutscheine zu nutzen: Bezirksgruppen Obmann Erich Moser, erklärt: „Nachdem Weihnachtsfeiern heuer nicht möglich sind, wollen viele Unternehmen Weihnachtsgutscheine ausgeben. Durch die höheren Freibeträge wird das unterstützt und ein Ausgleich für die entfallenden Weihnachtsfeiern geschaffen.“ Bundesrätin Marlene Zeidler-Beck, ÖVP, ergänzte: „Über Gutscheine vom regionalen Händler, dem lokalen Feinkostladen oder dem Wirt, wo sonst die Weihnachtsfeier stattfindet, freuen sich nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch unsere Wirtschaftstreibenden“.