Händler im Bezirk Mödling bleiben noch optimistisch

Wirtschaftsstadtrat Gert Zaunbauer, ÖVP, weiß, wie es den Händlerinnen und Händlern aktuell geht: „Ich habe mich mit mehreren Leuten unterhalten und alle sind sehr guter Dinge. Natürlich gibt es immer jemanden, der unzufrieden ist, aber prinzipiell habe ich nur aufbauende Rückmeldungen bekommen.“

Trotz der positiven Grundstimmung sei auch spürbar, dass beim Einkaufen gespart wird: „Vor allem die Impulskäufe fallen weg, die Menschen gehen mit Einkaufsliste einkaufen. Bei den Dingen, die man früher einfach mitgenommen hat, überlegen heute viele eher zweimal.“

„Die Leute bummeln und schauen.“

Das konnte Zaunbauer auch auf den Adventmärkten beobachten: „Die Leute bummeln und schauen. Sie kaufen aber nicht sofort und nicht gedankenlos.“

Dennoch seien die Weihnachtsmärkte in Mödling gut besucht: „Immer, wenn ich durch die Stadt gehe, sind viele Menschen da, vor allem wenn es schon dunkel ist. Insgesamt läuft es sehr gut und das Konzept mit den drei Standorten wird toll angenommen.“

Luxusartikel rücken in den Hintergrund

Mödlings Stadtmarketing-Obfrau Claudia Rehberger merkt an: „Der Handel ist sehr motiviert und freut sich auf das bevorstehende Weihnachtsgeschäft. Doch ich kenne niemanden in Mödling, ob Handel, Dienstleister, Gewerbe oder Kunde selbst, der sich über die momentane Situation keine Gedanken macht. Dass der Sparstift angesetzt wird, liegt auf der Hand. Grundbedürfnisse werden wohl abgedeckt werden, Luxusartikel werden sicher im Moment in den Hintergrund rücken.“

Der Buchhandel spürt vom Spargedanken noch wenig. Daniel Schreiner, Filialleiter der Buch- und Papierhandlung Kral in der Elisabeth-Straße in Mödling, freut sich besonders über die entspannte Atmosphäre. Nach Überbrückung der Lockdowns durch Online-Angebote sei es eine besondere Freude, wieder im Geschäft Kundinnen und Kunden zu begrüßen.

Auch Konkurrenz durch Großkonzerne bringen ihn nicht aus der Ruhe. Zum Thema Mitbewerber sagt er nur: „Wer ist Amazon?“

