Prominente Verstärkung für das „Mödlinger Christkinderl“

Bedürftige Frauen und Kinder aus dem Bezirk Mödling deponieren ihre Wünsche, die sodann auf der Homepage und auf Facebook veröffentlicht werden. „Christkinder“ erfüllen exakt das Gewünschte, verpacken es weihnachtlich und bringen es ab sofort ins Architekturbüro von Andrea Eders Mann Patrick Eder in die Herzoggasse 1 in Mödling. „Aus der Idee ist eine großartige Bewegung geworden, die jedes Jahr mehr wächst“, schwärmt Andrea Eder. „Begonnen haben wir mit 50 Päckchen - knapp 800 waren es im Vorjahr. Unser Netzwerk ist mittlerweile auf über 1.000 Unterstützer angewachsen“.

Heuer kann man auf eine prominente Unterstützerin zählen. Perchtoldsdorfs Multitalent Isabell Pannagl – derzeit vorwiegend als Kabarettistin unterwegs – wird bei all ihren Vorstellungen im November und Dezember „eine Spendenbox aufstellen. Mit dem Geld werde ich dann mit euch gemeinsam die verschiedensten Wunschzettel der Frauen und Kinder aussuchen, die Geschenke besorgen, verpacken und bei den Mödlinger Christkindern abgeben. Ich freue mich aufs gemeinsame Wünsche-wahr-werden-Lassen“. Am 16. November ist Pannagl mit ihrem aktuellem „Neues aus dem Dachgeschoß" im Raiffeisen Forum in Mödling zu sehen.

www.mödlinger-christkinderl.at