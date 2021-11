teatro läutet den Advent ein

Im Vorjahr musste Mödling mit einer kulturellen Tradition brechen. Corona führte zur viermaligen Verschiebung und schlussendlich zur Absage der „Weihnachtsgeschichte“ (frei nach den Charles Dickens-Klassiker), die das teatro-Team rund um Intendant Norberto Bertassi in der Stadtgalerie zeigt.

Heuer wird es wieder zum adventlichen Fixtermin, die Premiere ist für 11. Dezember um 18 Uhr angesetzt. Brigitte Huber, Urenkelin Gustav Klimts, hat bereits neue Kostüme entworfen, mit Joel Gradinger (12) als „Eby“ steht ein Eigengewächs, das in den Musical-Akademien von teatro Erfahrungen sammeln konnte, vor seinen großen Auftritten. Das Talent hat die Liebe zur Musik auch aus der Familie, seine Tante ist Konzertmeisterin an der Wiener Volksoper.

Bewährtes Leading-Team

Die ersten Proben in der neuen Location in den "Indeed Unique"-Tanzstudios in Mödling haben begonnen, Bertassi und Autor Norbert Holoubek versprechen „auch heuer eine überarbeitete, mitreißende Inszenierung“. Die Leitung des Live-Orchesters liegt in den bewährten Händen von Walter Lochmann, Rita Sereinig ist für die Choreografie verantwortlich.

In Zeiten wie diesen unumgänglich: teatro hat ein Covid-19-Präventionskonzept ausgearbeitet und wird sich auch bei den Aufführungen in der Stadtgalerie Mödling streng an alle Maßnahmen zur Risikominimierung halten. Noch mehr: „Wir haben das behördlich erlaubte Fassungsvermögen runtergeschraubt, es gibt nur fest zugewiesene Sitzplätze“, betont Bertassi. Die Sitzpolster vor der Bühne für die jüngsten Fans entfallen heuer.

Kooperation mit Silver Living

Seniorinnen und Senioren aus "Betreuten Wohnanlagen" von Silver Living (Marktführer im freifinanzierten Wohnbau für Seniorenwohnanlagen in Österreich) aus Baden und Mödling waren beim teatro-Fotoshooting im Gumpoldskirchner Rathauskeller mit dabei. Sie wurden professionell geschminkt und danach mit den teatro-Darstellern fotografiert. Die besten Fotos werden im Programmheft veröffentlicht.

Bereits seit sechs Jahren und bald 15 gemeinsamen Vorstellungen besteht die Zusammenarbeit zwischen Silver Living und teatro. Aufgrund der positiven Momente, die bei den Treffen zwischen den Generationen entstehen, haben Silver Living und teatro eine weitere Aktion ins Leben gerufen. So wird es unter dem Motto „Glücksmomente für Jung & Alt“ künftig gemeinsame Fotoshootings für die teatro-Stücke geben. Denn „Theater ist wichtig“, meinte eine Seniorin nach dem ereignisreichen Nachmittag.

Infos und Tickets unter

www.teatro.at

www.stadtgaleriekultur.info