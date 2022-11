Engerl in Perchtoldsdorf gesucht

Werbung

Die Weihnachts-Charity-Aktion von Lehrerin und Fitnesstrainerin Sophie Hensely-Panholzer ist in ihrem dritten Jahr noch ein Stück größer: „Heuer sammeln wir die Wunschzettel von 77 Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegewohnhauses Casa Guntramsdorf und von 158 aus dem Pflege- und Betreuungszentrum Mödling.“

Unterstützung beim Erfüllen der Weihnachtswünsche der Senioren holt sich Hensely-Panholzer diesmal auch von ihren Schülern: „15 Kinder der 2A der Europa Sport Mittelschule Mödling nehmen an dem Projekt als Klasse teil und werden ihre Geschenke auch persönlich an die alten Menschen aus Mödling übergeben.“ Das Plakat zur diesjährigen Aktion wurde wieder von Schwester Ronja gemacht: „Sie lebt als Grafikdesignerin in Barcelona, heuer kann sie mich daher nur ideell unterstützen.“

„So fühlt sich Weihnachten an: aktiv helfen und selbst sicherstellen, dass alle Geschenke auch wirklich bei den Menschen ankommen.“

Sophie Hensely-Panholzer

Obwohl die Initiatorin ihre Engerl heuer bislang nicht ganz so leicht findet wie in den vergangenen Jahren, hofft Hensely-Panholzer, bis Weihnachten alle Wünsche erfüllen zu können: „Es sind vielfach sehr bescheidene Anliegen: Duschgel, Schokolade oder warme Socken.“ Einige treue Unterstützer haben sich bereits gemeldet: „Eine Familie aus Oberösterreich hilft uns wieder, das finde ich großartig.“ Interessierte Helfer können via sozialer Medien konkrete Wünsche erfragen und die Packerln dann an Hensely-Panholzer schicken: „So fühlt sich Weihnachten an: aktiv helfen und selbst sicherstellen, dass alle Geschenke auch wirklich bei den Menschen ankommen.“

Infos gibt es auch telefonisch unter 0680/141 02 53.

