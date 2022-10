Weinbau geht auch Nachhaltig

Vollbild

Nationalratsabgeordneter und Bürgermeister von Mödling Hans Stefan Hintner, der Wiener Landtagsabgeordnete und Gemeinderat Stephan Auer-Stüger sowie LH-Stv. von NÖ Stephan Pernkopf (Mitte), Bezirkshauptfrau von Baden Verena Sonnleitner (3.v.r.) und Biosphärenpark-Direktor Andreas Weiß (ganz rechts) gratulieren den Preisträgerinnen und Preisträgern aus dem Bezirk Baden (v.l.n.r.): Bio-Weingut Frühwirth zum Top-Weinbaubetrieb, Weingut Schneider zum Top-Weinbaubetrieb und zum Sieg in der Kategorie Rotwein und Weingut Stadlmann zum Sieg in der Kategorie Weißwein Klassik. Bezirkshauptmann von Mödling Philipp Enzinger, Nationalratsabgeordneter und Bürgermeister von Mödling Hans Stefan Hintner, der Wiener Landtagsabgeordnete und Gemeinderat Stephan Auer-Stüger sowie LH-Stv. von NÖ Stephan Pernkopf (Mitte) und Biosphärenpark-Direktor Andreas Weiß (v.l.n.r.) gratulieren den Preisträgerinnen und Preisträger aus dem Bezirk Mödling (Mitte, v.l.n.r.): Weingut Hannes Hofer zum Sieg in den Kategorien Weißwein Reserve und Süßwein sowie zum Top-Weinbaubetrieb, Weingut Barbach zum Sieg in den Kategorien Perl- und Schaumwein und Roséwein sowie zum Top-Weinbaubetrieb und Weingut Biegler zum Top-Weinbaubetrieb. Nationalratsabgeordneter und Bürgermeister von Mödling Hans Stefan Hintner, der Wiener Landtagsabgeordnete und Gemeinderat Stephan Auer-Stüger sowie LH-Stv. von NÖ Stephan Pernkopf und Biosphärenpark-Direktor Andreas Weiß (v.l.n.r.) gratulieren den 6 Top-Weinbaubetrieben 2022 (Mitte, v.l.n.r.) Weinbau Barbach, Mayer am Pfarrplatz, Weingut Hannes Hofer, Bio-Weingut Frühwirth, Weingut Schneider, Weingut Biegler. Fotocredit:

