Winzer Christian Schabl: Der „Che“ aus Gumpoldskirchen

Von seinen Freunden wird Christian Schabl „Che“ genannt. Diesen Spitznamen gab er auch seiner ganz besonderen Kreation eines Roten Muskatellers.

Der Erfolg des Weines, der zwar zu den trendigen Aromasorten am Markt zählt, aber ganz anders ist, war fulminant. „Anfangs haben wir 1.500 Flaschen pro Jahr verkauft, jetzt sind es 7.000. Mein ,Che’ ist nicht so blumig wie ein klassischer Muskateller, aber trotzdem fruchtig“, verrät der Weinhauer aus Gumpoldskirchen. Gerne getrunken wird auch sein Nuovo Castello, eine Mischung aus Neuburger und Grünem Veltliner und damit ein schöner Sommerwein.

Sein Weingut befindet sich in einem historischen Gumpoldskirchner Haus, dessen Grundmauern aus dem Mittelalter stammen. Foto: Thomas Kaminski, Weingut Schabl

Insgesamt bewirtschaftet Schabl vier Hektar Rebfläche mit 80 Prozent weißen und 20 Prozent roten Trauben. Die Weinbau-Tradition wurde Christian Schabl in die Wiege gelegt, er ist die fünfte Generation. Genau 20 Jahre ist es her, dass er nach dem frühen Tod seines Vaters den Weinbaubetrieb samt Heurigen gemeinsam mit seiner Mutter Lutgard (sie ist 2016 verstorben) übernahm.

Anfang 20 hatte er nach der Höheren Bundeslehranstalt für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg viel theoretische Erfahrung, aber keine praktische. „Vorher habe ich noch nie selbst einen Wein gemacht.“ Seine Mutter, die aus Belgien stammte und erst in Gumpoldskirchen zur Vollblutwinzerin wurde, vermittelte ihm die Liebe zum Weinbau von Klein auf. Und das war eine große Hilfe. Sie hat ihn auch eines gelehrt: „Dass man immer wegräumen und leere Gläser sofort abwaschen muss. Mein Weinkeller ist zwar ein Arbeitskeller ohne Make-up, aber er ist immer sauber“, so Christian Schabl.

Weinbau mit viel Historie

Der historische Weinkeller atmet ebenso wie das Barbara-stift-Haus in der Kirchengasse 6 viel Geschichte. Seine Grundmauern gehen bis ins Mittelalter zurück, im Keller gibt es Schießscharten – anno dazumal wurden sie zur Verteidigung genutzt. Das Gebäude steht in einer Ensembleschutzzone.

Diese Geschichte ist es, die Christian Schabl selbst zum Geschichtenerzähler werden lässt. Storytelling im Weinkeller also. „Bei Touren im Keller möchte ich meinen Gästen immer etwas mitgeben, an das sie sich zuhause gerne erinnern“, ist ihm ein Anliegen. Wie zum Beispiel, dass der Zugang zum Haus früher über den ersten Stock erfolgte oder dass hier auch einmal eine Schule untergebracht war. Die nächste Gelegenheit, sich selbst von der Historie des Hauses und den Köstlichkeiten der Winzerfamilie zu überzeugen, ist übrigens beim Heurigen von 3. bis 13. November. Vielleicht ergibt sich dabei auch ein Plausch mit Christian Schabl, denn es ist ihm wichtig, sich Zeit zu nehmen. Das ist etwas, das er von seinen Reisen zu Weingütern weltweit mitgenommen hat: die Sichtweise, wie man mit Leuten umgeht, die zu einem kommen.

Nachhaltigkeit als Auftrag

Nicht nur die Tradition prägt das Tun und die Philosophie von Winzer Christian Schabl, sondern auch die Natur. Deshalb ist ihm das Thema Nachhaltigkeit besonders wichtig. „Darunter verstehen wir einen schonenden Umgang mit der Natur – eine sinnvolle Kombination aus biologischem mit konventionellem Pflanzenschutz mit möglichst wenig Belastung für den Boden durch möglichst wenige Traktorfahrten und effiziente Kellerwirtschaft“, erklärt der Gumpoldskirchner.

80 Prozent der Weine, u. a. Zierfandler, Rotgipfler, Grüner Veltliner oder Welschriesling, vom Weingut Schabl in der Thermenregion sind weiß, der Rest rot, wie zum Beispiel Blauer Burgunder oder Zweigelt. Foto: Weingut Schabl

In der Heurigenküche werden natürliche Zutaten verwendet, die Speisen werden dem saisonalen Angebot angepasst und regionale Lieferanten bevorzugt. Im Gastgarten, der Platz für 200 Heurigenbesucher bietet, wachsen Gemüse und Kräuter für die Küche, es gibt ein Insektenhotel und eine Blumenwiese als Lebensraum für viele mittlerweile seltene heimische Tiere und Pflanzen. Solar- und PV-Anlage sorgen für Energie und auch im Keller wird versucht, weitestgehend ohne Chemie auszukommen.

