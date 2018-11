Neues Heurigenlokal in Brunn am Gebirge .

„Brunn ist anders“, merkte Bürgermeister Andreas Linhart, SP, stolz an. Während vielerorts immer mehr Heurigenlokale schließen, ist Brunn am Gebirge seit der Vorwoche um eines reicher: Tini Bauer und Gerhard Harrauer haben am Rennweg 41 „WEINBauer Harrauer“ eröffnet. Die Segnung hat Dechant Adolf Valenta vorgenommen.