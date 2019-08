Mittwoch ab 17 Uhr, alle anderen Tage ab 15 Uhr bis 23 Uhr. Der Sieghartsberg ist über die Leopold Gattringer-Straße, Grohestraße und Anton Seidl-Gasse erreichbar.

Wein und Kulinarik mitten im Weingarten zu genießen, steht von 14. – 17. August wieder auf dem Programm. Die Laube am Sieghartsberg wird zum Veranstaltungsort für das stimmungsvolle Weinfest des Weinkulturvereins Brunn am Gebirge. Am höchsten Punkt des Veranstaltungsareals mit perfektem Blick über den Anninger. Livemusik von Brigittenauer Roland erwartet die Gäste am 16. August ab 17 Uhr.

Ein Bummelzug bringt die Besucher im 25-Minuten-Takt zum Festgelände am Sieghartsberg und retour zum Weinbau Weissman, Wienerstraße 12.