Gumpoldskirchens Schätze lagern in zwei Kellern

Dabei handelt es sich um autochthone, also regionstypische Weißweine wie Zierfandler, Rotgipfer und Spätrot Rotgipfler. In den beiden Weinkellern werden über 20.000 Bouteillen, ausschließlich Spätlesen und Auslesen im halbtrockenen und lieblichen Bereich ab dem Jahrgang 1940 gelagert. Besonders die alten Weine lassen in ihrem Geschmack an einen charakterstarken Sherry oder an einen edlen Portwein erinnern.

Der Großteil der Weine wird im Weinbaumuseum Gumpoldskirchen, einem der wohl ältesten Weinkeller Österreichs, gelagert. Die erste urkundliche Erwähnung erfolgte bereits im 11. Jahrhundert durch den damaligen Bischof von Passau. Schon damals waren die edlen und naturbelassenen Tröpferl aus Gumpoldskirchen weit über Europas Grenzen hinaus bekannt. Denn die Klosterherren waren als Lehrer bei den Fürstenhäusern sehr gefragt, im Reisegepäck durften dabei die Weine aus Gumpoldskirchen nicht fehlen. Besonders Königin Maria von Rumänien war von der damals schon ausgezeichneten Qualität begeistert. Auch die Habsburger hatten ein großes Interesse daran, die Weinproduktion zu fördern.

Im Weinkeller lagerten auch Lebensmittel und Fleisch

Neben Wein wurden im ältesten Weinkeller Österreichs aber auch Fleisch und Lebensmittel gelagert und diente der Bevölkerung als sicheres Versteck vor den Kuruzen, Türken und Ungarn. Der alte Weinbestand wurde bis auf einen kleinen Anteil während der russischen Besatzungszeit entwendet. Auf den Restbestand, auf die Jahrgänge von 1940 bis 1955 sind die Gumpoldskirchner Winzer daher besonders stolz.

Weinprofi mit 70 Jahren Erfahrung

Gehütet werden die edlen Tropfen vom 83-jährigen Konrad Reisacher, dem wohl ältesten aktiven Weinbau- und Kellermeister Österreichs. „Um die Qualität zu überprüfen, findet jedes Jahr eine Dezeniumsverkostung statt. Sollte der Kork gelitten haben, werden die entsprechenden Jahrgänge umgekorkt und eventuelle Flüssigkeitsverluste aufgefüllt“, erklärt der Gumpoldskirchner. Etwa ein- bis zweimal in der Woche steigt der ehemalige und langjährige Weinbauvereinsobmann in die Keller hinab. Der alte Weinschatz wird nur bei offiziellen Anlässen geöffnet, so durfte sich Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll zu seinem 70er über besondere edle Tröpferl des Jahrgangs 1946 freuen. „Die Jahrgänge ab 1950 sind bei den Gumpoldskirchnern als Geburtstagsgeschenk sehr gefragt“, weiß Reisacher.

Der historisch versierte und ehemalige beeidete Sachverständige für Bier-, Wein- und Schnapserzeugung übernimmt auch fachkundige Führungen durchs Weinbaumuseum. Reisacher, der seit 70 Jahren im Weinbau tätig und seit 2000 in Pension ist, denkt noch lange nicht ans Aufhören. „Der Wein ist mein Leben und das von Gumpoldskirchen natürlich auch.“

Gäste sind in Gumpoldskirchen immer willkommen. Vor allem im Weinherbst. So darf sich jeder Besucher des Weinbaumuseums über ein Achterl aus dem Weinschatz der Königsweinwinzer freuen. Eine Gelegenheit bietet sich bei den Tagen der offenen Kellertür am 14. und 15. Oktober.

www.gumpoldskirchen.at