Weinsommer 2023: Die Welt war in Gumpoldskirchen zu Besuch

Kulturgemeinderätin Dagmar Händler, ÖVP, begrüßt vor allem „die touristischen Impulse der Veranstaltung, die weit über unsere Gemeindegrenzen hinaus bekannt und beliebt ist: Sowohl die Bevölkerung als auch Gäste von weiter weg sind begeistert von der gebotenen Mischung aus Kultur und Kulinarik. Unsere Hotels sind voll, der ganze Ort profitiert vom Weinsommer. Viele sind neugierig auf das kostenlose Kulturprogramm, dann schmeckt ihnen der Wein und sie kommen in der Folge immer wieder.“

Händler erhielt positive Rückmeldung von allen Seiten: „Heuer wurde unsere Festzone regelrecht gestürmt. Diese Programmvielfalt bei freiem Eintritt ist nur durch die jahrelange Unterstützung und Förderung seitens der Kultur NÖ möglich.“ Der Weinsommer stand heuer auch wettertechnisch unter einem günstigen Stern: „Wir hatten Glück, alle Künstler konnten auftreten.“

Alle wollten den Weinsommer erleben

Auch Kurator Thomas Andreas Beck zieht nach zehn Tagen positive Bilanz: „Alles in allem bin ich extrem zufrieden, das Organisationsteam ist mittlerweile routiniert in den Arbeitsprozessen, alles hat gut geklappt und in sich gegriffen.“ Die Stimmung war gut, der Weinsommer habe sich längst als Fixstern am Veranstaltungshimmel in der Thermenregion etabliert: „Wir haben erreicht, dass viele Menschen bei uns dabei sein wollen, manche richten ihre Urlaubsplanung nach unserem Spielkalender.“

Beim Musikprogramm hat Beck auf „durchgängig hohe Qualität gesetzt, um ein breites Spektrum für unser durchmischtes Publikum zu bieten: Wir haben mit Jazz eröffnet und nach einer Swing-Nacht auch Austro-Rock und junge Party-Musik geboten. Jede Darbietung hat ihr Publikum gefunden, wir haben die Grenzen der Weinsommer-Identität ausgereizt.“

Beck taugt es, dass „auch heuer der gesamte Ort wachgerüttelt wurde. Da wurde getanzt, gelacht oder gelauscht. Bei manchen Acts war ganz Gumpoldskirchen auf den Beinen.“ Das Highlight des Festes waren für den Kurator die Viennese Ladies: „Diese Künstlerinnen waren in Qualität und Farbenpracht kaum zu überbieten. Es war ein wenig, als ob die Welt bei uns zu Besuch ist - da blieb so manchem Zuseher vor Erstaunen tatsächlich der Mund offen.“

Froh ist Beck auch über die gelebte Toleranz des Publikums: „Ob Kunst oder Klassik, ob Unterhaltungsmusik oder Party – die Menschen haben es genossen und bestaunt. Konflikte gab es keine, hier hat das gesamte Dorf wirklich etwas miteinander weiterentwickelt.“ Auch die Rückmeldungen der Künstler waren „ermutigend: Vom herzlichen Empfang, der Nähe zum Publikum bis hin zur schönen Stimmung im historischen Ortskern wurde alles honoriert“.