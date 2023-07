Kultur und Genuss

Am 11. August startet der 8. Weinsommer im neuen Konzept. Nach der Auftaktveranstaltung am Freitagabend folgen neun Tage, an denen bei freiem Eintritt kulinarische Genüsse mit einem anspruchsvollen Musikprogramm im Herzen des Weinortes geboten werden. Kulturgemeinderätin Dagmar Händler, ÖVP, betont die hohe Bedeutung der Veranstaltung für den Ort: „2016 haben wir unser traditionelles Weinfest mit offenen Schankbereichen auf neue Beine gestellt und auch das Musikprogramm ganz anders gestaltet. Bei uns sollen junge Künstler eine Plattform haben und sich präsentieren können um bekannter zu werden.“

Das neue Konzept wurde von einem Organisationsteam, bestehend aus Händler, Szene-Wirtin Johanna „Pipsi“ Gebeshuber und Musik-Kurator Thomas Andreas Beck entwickelt. Wichtig ist für Händler „der Zusammenhalt: Es ist ein gemeinsames Fest. Wir wollten keine Schankbereiche, die durch Zäune abgegrenzt sind, der Veranstaltungsbereich ist eine offene Zone, mit Tischen, auf denen alle Gäste zusammensitzen können“. Heuer fungieren 12 Winzerbetriebe als Gastgeber.

Mutiges und vielfältiges Musikprogramm

Beck hat „nach einer intensiven Reflexion über die Programmgestaltung des Vorjahres heuer ein buntes und anspruchsvolles Programm zusammengestellt: Wir bespielen in den neun Nächten unterschiedliche Genres, Ausgewogenheit und Vielfalt sind mir sehr wichtig.“ Den Start machen „Ulrich Drechsler Azure“, für Beck eine „mutige Eröffnung: das ist moderner Jazz vom Feinsten.“ Am Sonntag folgt mit „Marina & The Kats“ eine „stark gebuchte Swing-Band, die für gute Laune sorgt“.

Einen Grenzgang versucht Beck mit der Buchung von „Metternich“, einer „rockigen Band, die unplugged, also ohne Rockgitarren und Verstärker spielen werden: Wir werden Holzinstrumente hören, die beim Heurigen eine lange Tradition haben.“ Es folgen „Mary Jane´s Soundgarden“ und „Belofour“, ein Quartett mit vier Akkordeons. Beck freut sich auf neue Eindrücke: „Sie spielen mit dem Ur-Instrument der Heurigenkultur und machen Kunst mit eigenen Kompositionen. Das hat man in dieser Form noch nicht oft erlebt.“

Mit „Tini Trampler und den Playbackdolls“ holt Beck „starke und eindringliche Musik auf die Bühne: Ich freue mich auf diese lebensfreudige Musik.“ Am Freitag der letzten Woche kommt Lokalmatador Max Nitsch mit seiner Band, für Beck eine „Herzenssache: Max hat wohl die meisten Auftritte am Weinsommer, kein Wunder, denn wenn er spielt, kommt das gesamte Dorf zusammen“.

Für die „Wiener Damen“ könnte die Bühne am Samstag „fast zu klein werden: Zwölf Frauen spielen fetzige, lebensbejahende Melodien, da geht es um die Seele.“ Zum Abschluss spielen „Viech“, für Beck „eine sehr besondere Band, die ausdrucksstarke Indie-Pop Musik bringen wird.“ Wichtig ist für den Kurator, dass „die Musik für unsere Besucher erlebbar ist: Alle die möchten, können mittanzen und sich nahe der Bühne aufhalten. Andere können den Sound als Begleitmusik genießen.“

Weinsommer-Gumpoldskirchen.at