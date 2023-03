Aktueller Jahrgang bereit zur Verkostung

Der traditionelle Weinstieg findet heuer erstmals nach den Pandemie-Jahren am letzten März-Wochenende wieder in vollem Umfang statt. Organisatorin Angelika Naderer vom Weingut Hofer freut sich, dass das „gemütliche Wandern von Winzer zu Winzer heuer wieder möglich sein wird: Unsere Gäste haben die Gelegenheit mit den Weinbauern zu plaudern und auch mal nachzufragen, was sich im Jahreskreis im Weingarten alles getan hat. Dazu gibt es im Alltag des Ausschankbetriebes sonst selten Gelegenheit.“

Zentrales Anliegen der Veranstaltung sei es, interessierten Weinliebhaber „die autochtonen Sorten der Thermenregion näherzubringen: Mit Zierfandler und Rotgipfler können bei uns Weine verkostet werden, die es nur hier in der Thermenregion gibt.“ Aufgetischt werden 150 junge Weine des Jahrgangs 2022: „Die Winzer stellen quer durch alle Sorten ihren neuen Jahrgang vor.“

Gustl Keller vom Fiakerhof wird in gewohnter Weise das Traktor-Shuttle Service zwischen dem Ortskern und dem Freigut Thallern abwickeln. Ali Reisacher macht eine Rebenführung entlang des Weinwanderweges, auch kleine Rieden-Spaziergänge werden wieder organisiert. „Wir wollen zeigen, dass wir unsere Weingärten hegen und pflegen. Als Draufgabe gibt es einen wunderbaren Ausblick auf die Thermenregion“, erklärt Naderer.

Kulturgemeinderätin Dagmar Händler, ÖVP, freut sich auf „unsere große Frühlingsveranstaltung, die mit Hotel-Packages noch gemütlicher genossen werden kann.“

www.weinstieg.at

