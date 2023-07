Von Vösendorf ins Tropenhaus

Das Weißbüscheläffchenpaar Tobi und Katja hat ihre Koffer gepackt, denn nach einer langen Zeit bei Tierschutz Austria haben die beiden ein tolles neues Zuhause im Linzer Zoo gefunden. Dort werden die 13-jährigen Äffchen in einem begehbaren Tropenhaus mit anderen Affen leben. „Wir freuen uns, dass die beiden ein so großartiges neues Zuhause gefunden haben“, jubelt Tierheimleiter Stephan Scheidl. „Die Zusammenarbeit mit wissenschaftlich geführten Zoos, wie der in Linz, ist für uns besonders wichtig, weshalb wir umso glücklicher sind, sie nun dorthin übergeben zu können. Nachdem die vorgeschriebene Quarantäne in Linz beendet ist, können die zwei endlich das neue Tropenparadies erkunden."

Weißbüscheläffchen Tobi zog Ende 2021 ins Tierschutzhaus Vösendorf. Da Tobi eine Handaufzucht ist, kannte er keine Artgenossen und hatte im Sozialverhalten noch einiges zu lernen. 2022 wurde eine hübsche Dame – Katja – gefunden, die ihm die einsamen Tage nehmen sollte. Die beiden kastrierten Artgenossen wurden langsam aneinander gewöhnt, vergesellschaftet und entwickelten sich zu einem absoluten Traumpärchen, zeigte sich Scheidl zufrieden.