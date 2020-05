Gewerbsmäßiger schwerer Betrug in Maria Enzersdorf .

Ein vorerst unbekannter Täter versuchte am 29. März einen Pkw mit manipuliertem Kilometerstand in Maria Enzersdorf, Bezirk Mödling, an eine Privatperson zu verkaufen. Das Opfer erstattete in der Folge die Anzeige bei der Polizei.