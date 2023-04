Der Schakal rückt in den Mittelpunkt

Er hat für das größte Kristallstrukturmodell der Welt einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde erhalten, kennt sich bei Urzeit-Tieren, Oldtimern und in der Mineralwelt bestens aus und hat unter anderem auch ein Buch über erste Großflugzeug made in Austria geschrieben: der Wissenschafter und Wissenschaftskommunikator Robert Krickl aus Brunn am Gebirge.

Aktuell hat er sich erneut einem Tier verschrieben: dem Schakal, einem Wildhund, kleiner als ein Wolf, der seit Jahren auch in Österreich heimisch ist - die erste Sichtung im Bezirk Mödling gab's 2012. Erstmals wird am Mittwoch, 19. April, der „World Jackal Day“ begangen – ein internationaler Tag, der eben jene besondere Tiergruppe ins Rampenlicht bringt. Schakale spielen weltweit nicht nur eine große Rolle in der menschlichen Folklore und Mythologie, sondern auch im Ökosystem.

„An ihrem nun eingeführten Gedenktag wird es rund um den Globus frei zugängliche Informationsveranstaltungen geben – wozu die Initiative aus Österreich kam“, betonte Krickl. Die Idee wurde „sogar konkret im Bezirk Mödling geboren, ich werde die kostenlosen Webinare am 19. April zwischen 17 und 19 Uhr für den gesamten deutschen Sprachraum moderieren“, zeigt sich der Brunner stolz.

www.worldjackalday.com

