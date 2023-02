Anne Frank in Mödling: „Es war jede Träne wert“

„Es ist unfassbar schön, was dieses wunderbare Team innerhalb kurzer Zeit geleistet hat“, zog teatro-Intendant Norberto Bertassi zufrieden Bilanz. Vor allem Anna Fleischhacker (Annes Schwester Margot Frank) bekam Extra-Lob: Sie hat zu Beginn, als Hauptdarstellerin Juliette Khalil noch verhindert war, auch die Rolle der Anne Frank einstudiert. Dank der Unterstützung des Landes NÖ und der Stadt Mödling sei es überhaupt möglich gewesen, „dieses Wagnis einzugehen“. Aus den geplanten drei sind sechs Vorstellungen in der Stadtgalerie geworden, darunter solche, die Schülerinnen und Schülern vorbehalten waren.

Das Echo war gewaltig, freute sich Bertassi. Sein seit Langem geplantes Freundschaftsgeschenk an Raffaele Paglione, der die Songs geschrieben hat, sei gelungen. „Ich denke, alle waren von diesem Stück überwältigt. Das Lesen der Geschichte von Anne Frank ist die eine Sache, ihre Geschichte mitzuerleben, eine ganz andere. Ein Stück, das wir gerade zu richtigen Zeit aufgeführt haben.“

Notwendig, sich mit der Dunkelheit zu befassen

Juliette Khalil hat die Rolle als Anne Frank „gelebt. Ich konnte auch nach den Vorstellungen lange nicht abschalten“. Sie habe sich im Vorfeld intensiv mit der Person beschäftigt, habe sich „in Anne hineinversetzt. Sie war aufbrausend, jähzornig, denn sie hatte in ihrer Pubertät keinen Raum, sich zu entfalten. Und dazu die ständige Angst, im Versteck entdeckt zu werden. Es ist unvorstellbar, was damals passiert ist. Es ist notwendig, sich mit der Dunkelheit zu befassen“.

Mut und Zuversicht schöpfte Khalil aus den finalen Worten ihres „Vaters“ Otto, dem einzigen Überlebenden: „Es ist nicht das Ende. Man wird sich an uns erinnern.“ Deshalb sei sie davon überzeugt, dass ein Großteil des Applauses der Familie Frank und allen Deportierten gegolten habe.

Ihre erste teatro-Produktion sei ein prägendes Erlebnis gewesen: „Alle sind wunderbar, toll, professionell, geben 100 Prozent. Es war ein Geschenk, mit ihnen auf der Bühne zu stehen. Es war jede Träne wert, hier mit dabei zu sein.“

Wiederaufnahme im November geplant

Geht es nach Bertassi, wird „Anne Frank“ rund um den „Internationalen Holocaust Gedenktag“ am 27. Jänner Fixpunkt im Terminkalender der Stadtgalerie bleiben. Auf Wunsch der Gemeinde soll das Stück jedenfalls in Erinnerung an die Novemberpogrome vor 85 Jahren (9. auf 10. November 1938, als auch die Mödlinger Synagoge in der Enzersdorfer Straße 6 ein Raub der Flammen wurde) wieder aufgenommen werden. Khalil wird sich „den Termin sicher freihalten“.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.