Pamina Löwy aus Wiener Neudorf und Karin Wagner aus Brunn unterrichten im Gymnasium Keimgasse Mathe, Philosophie und Musik und haben eine gemeinsame Leidenschaft: das Singen. Daraus resultierte im Vorjahr die Gründung des Pop-Jazz-Chores „V.O.I.C.E“, der sich mittlerweile über regen Zuspruch erfreut und in vier Gruppen – „Pop International Choir“, „Pop Choir“, „Pop Plus Choir“, „Vienna Pop & Jazz Choir“ – Erfolge feiert.

In der Corona-Zwangspause hat V.O.I.C.E „digital weitergeprobt und schon zwei virtuelle Lieder produziert“, erzählt Löwy. Beide Songs wurden auf YouTube veröffentlicht. „Weil diese Projekte so gut geglückt sind, haben wir uns entschlossen, – nachdem wir bemerkt haben, dass etwa 90 Prozent der Chöre gar nichts mehr machen – ein offenes Projekt für alle zu organisieren.“

Konkret heißt das: „Wir organisieren ein großes Virtual Song-Project, bei dem jeder Chor, jede Vocal-Gruppe und jeder motivierter Sänger bzw. Sängerin herzlich eingeladen ist, mitzumachen“, präzisiert Löwy. Der Song „Keep on dreaming“ wurde extra für dieses Projekt geschrieben und hat den Zweck, „Menschen auf der ganzen Welt mit Musik zu verbinden. Die Message des Songs ist, durch Liebe und Freundschaft auch in Distanz in Verbindung zu bleiben, ganz besonders in Zeiten wie diesen.“

Man konnte neben einem professionellen Tonstudio und einer Videofirma auch schön bekannte Sänger und Musiker aus der ganzen Welt dafür gewinnen können.

Noten, Lyrics sind auf der Website abrufbar. Es gibt für jedes Register (Sopran, Alt, Tenor, Bass) eigene Lernstimmen, mit denen man (auch wenn man nicht Notenlesen kann) ganz einfach den Song lernen kann. Man nimmt seine Stimme mit seinem Handy, dann das Video auf und lässt das Playback im Hintergrund: „Wir mischen alles und produzieren den Song und das Video“, erklärt Löwy.

www.voice-choir.at