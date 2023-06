Weniger CO2-Ausstoß bei Wienerberger in Hennersdorf

Das Ziegelwerk in Hennersdorf im Bezirk Mödling blickt auf eine beeindruckende Geschichte zurück. Seit rund 160 Jahren werden am Standort Ziegel hergestellt. 1863 in Betrieb genommen, ist das Werk seit 1890 in Besitz von Wienerberger und ist das größte heimische Ziegelwerk in Österreich. Aktuell sind knapp 60 Mitarbeiter vor Ort beschäftigt. Tagtäglich werden hier Ziegel für umgerechnet zehn Einfamilienhäuser produziert. Der dafür verwendete Rohstoff stammt aus der nahegelegenen Tongrube, die direkt an das Werksgelände grenzt . Somit sind die Produkte allesamt „made in Niederösterreich“.

Im Rahmen des Besuchs von Stephan Pernkopf, dem Stellvertreter der niederösterreichischen Landeshauptfrau und Johannes Schmuckenschlager, dem ÖVP-Parlamentsklub-Umwelt- und Klimasprecher, führten Johann Marchner, Wienerberger Österreich Geschäftsführer, zusammen mit Solveig Menard-Galli, Wienerberger AG-Vorstandsmitglied, und Johannes Rath, Chief Technology Officer der Wienerberger AG, durch das niederösterreichische Werk. Der hohe Besuch erhielt eine Führung durch die Produktion und bekam exklusive n Einblick in die lokalen Maßnahmen in den Bereichen Kreislaufwirtschaft, Biodiversität und CO2- Reduktion. Allein in Hennersdorf wurden in den letzten drei Jahren mehr als sieben Millionen Euro in die ständige Modernisierung des Werk es investiert.