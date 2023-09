Sie sind untrennbar mit dem geförderten Wohnbau in Österreich verbunden: AUSTRIA und WET, heute Bestandteile von Niederösterreichs größtem gemeinnützigen Bauträger, der WETgruppe mit Sitz am Bahnhofplatz in Mödling. Heuer haben die Unternehmen Grund zu feiern: Die AUSTRIA wird 85 Jahre alt, die WET begeht ihr 50-jähriges Jubiläum. 2010 wurde die Wohnbaugruppe gegründet, 2018 die WETgruppe, die an den Standorten Mödling und St. Pölten knapp 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, 22.000 Wohnungen und Reihenhäuser verwaltet und ein Bauvolumen von mehr als 100 Millionen Euro jährlich aufweist.

Bei der Festveranstaltung in St. Pölten machte Geschäftsführer Christian Rädler deutlich: „Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Das war schon vor hunderten Jahren so und wird es auch bleiben.“ Der gemeinnützige Wohnbau sei ursprünglich für die Armee gegründet worden, um Unterkünfte für die Soldaten zu bauen. Für Rädler ist „die Gemeinnützigkeit nach wie vor ein Erfolgsmodell und einzigartig in Europa. Es wird heuer sogar noch eine Delegation aus Deutschland kommen, um sich dieses Modell vorstellen zu lassen. Die Leistbarkeit des Wohnens hat gerade heute wieder große Bedeutung, wobei die ausgezeichnete Partnerschaft mit der Landesregierung ein wesentlicher Bestandteil ist“. Rädlers Blick in die Zukunft: „Es gibt 573 Gemeinden in Niederösterreich, leistbarer Wohnraum muss in alle Gemeinden gebracht werden. Zudem gewinnt die Sanierung an Bedeutung, sie ist wichtiger als Neubau auf der grünen Wiese, denn Nachhaltigkeit, Flächenverbauung und Energiewirtschaft sind die Herausforderungen.“

Nachhaltigkeit wird bedeutender Schwerpunkt

Dass Nachhaltigkeit wichtiges Thema bleiben wird, ist auch Geschäftsführer Michael Kloibmüller bewusst: „Die EU fordert ab 2026 verpflichtend einen Nachhaltigkeitsbericht für das jeweilige Vorjahr ein. Es ist kein leichtes Unterfangen für die Wohnbauträger, die vielen erforderlichen Datenmengen einzuholen und zu koordinieren, so dass die WETgruppe bereits eine eigene Nachhaltigkeitsmanagerin eingestellt hat, um dann für 2025 alle gesetzlichen Anforderungen auch einhalten zu können.“

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, ÖVP, gratulierte zu den Jubiläen und betonte: „Was die Wohnbauförderung betrifft, passt kein Löschblatt zwischen die Landesregierung und die gemeinnützigen Wohnbauträger, aber wir brauchen ein neues Modell. Zeiten und Zinsen haben sich geändert.“ Deshalb werde die Landesregierung noch im Herbst Neues vorstellen.