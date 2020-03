In der EuropaSportMittelschule in Mödling war Englisch bestimmendes Thema der vergangenen Wochen. Als Titelverteidiger der „English Olympics“, einem Sprachenwettbewerb der Viertklassler, hatte man einiges vorzubereiten, wie Schulleiterin Brigitte Hoffelner erklärte: Die Schule „britisch dekorieren“, einen Ersatzstundenplan entwerfen, Exkursionen zu planen, damit Räume frei waren. Einen Vormittag lang stellten die Teams bei unterschiedlichen Aufgaben ihr Können in der Fremdsprache Englisch unter Beweis.

Alles ist perfekt über die Bühne gegangen, Sieger des Englisch-Contests wurde die Abordnung der Musikmittelschule Gumpoldskirchen vor der „Schule für Wirtschaft, Technik & Marketing“ Mödling und der Mittelschule Guntramsdorf.

Gumpoldskirchens Schulleiter Ernst Pokorny sah durch den Sieg „unsere Bemühungen bestätigt, nicht nur Wert auf Musik, sondern umfassende Ausbildung zu legen. Das hilft den Schülerinnen und Schülern in den weiterführenden Schulen“. Er gratulierte Annika, Miriam, Paul und Philippe zum Sieg und bedankte sich bei Englischlehrerin Brigitte Hofer. Das Quartett startet nun am 17. Juni bei der Landesausscheidung in der Mittelschule Brunn-Maria Enzersdorf.