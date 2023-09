Beim 11. Entenrennen am Wiener Neustädter Kanal waren rund 500 Teilnehmer dabei. Am Start waren mehr als 2.000 nummerierte Rennenten, die um jeweils fünf Euro „adoptiert“ werden konnten. Die Idee zur Veranstaltung hatte Harald Selenz als damaliger Obmann-Stellvertreter des veranstaltenen Fußballclubs ASK Eichkogel. Jubel bei Roger Neubig, seine Ente schwamm als erste durch Ziel.

Obmann Andreas Schilder übergab mehr als 250 Sachpreise, darunter Reisegutscheine, eine Ballonfahrt, einen Hubschrauberflug, Fernseher, Mountainbikes und Geschenks-Körbe: „Die verbleibenden Einnahmen werden dazu verwendet, um Aktivitäten unseres Vereins zu finanzieren.“