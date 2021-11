Covid-Krise am besten vermittelt in Wiener Neudorf

Gesucht wurden die besten Gemeindezeitungen, die besten Websites, die besten Newsletter sowie die besten Social-Media-Auftritte. Eine Sonderwertung gab es für die Darstellung von Kultur und Bildung auf den verschiedensten Kommunikationsebenen. Erstmals wurden in diesem Jahr Preise für die beste COVID-Krisenkommunikation und den „Aufsteiger Gemeindezeitung“ vergeben. In der Kategorie „Beste COVID-Krisenkommunikation“ sicherte sich die Gemeinde Wiener Neudorf den 1. Platz.

Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, freut sich: „Insgesamt, so die Zusammenfassung der Jury, hat es bislang in Wiener Neudorf die beste Krisenkommunikation und Krisenbegleitung aller niederösterreichischen Gemeinden gegeben. Ich denke, darauf können wir stolz sein.“ Die Gemeinde habe umgehend einen Krisenstab unter der Führung des Bürgermeisters eingerichtet. Diesem gehören bis jetzt Ärzte, Führungskräfte der Gemeindeverwaltung, politische Vertreter und Vertreter der Blaulichtorganisationen an.

Mit dem Wirtschaftshofleiter-Stellvertreter und Feuerwehrkommandant-Stellvertreter Martin Billensteiner gibt es einen Covid-Beauftragten, bei dem alle Informationen zusammenlaufen. Auch die Organisation von Massentests – man denke an die Südafrika-Variante, die plötzlich in Wr. Neudorf auftrat, bewältigte die Gemeinde bravourös. Die Zahl der Beschäftigten in Kinderbetreuungseinrichtungen wurde aufgestockt, als eine von zwei Gemeinden in NÖ kaufte Wr. Neudorf Spucktests für die Kindergärten an. Die organisatorischen Leistungen hat die Gemeinde über viele Medien entsprechend kommuniziert.

Martin Lammerhuber, Kultur-Region.Niederösterreich-Geschäftsführer, betont: „Mit diesem Wettbewerb wollen wir die konsequente Arbeit im Bereich der Gemeindekommunikation in den Mittelpunkt stellen und untersuchen mit welcher Kreativität und Nachhaltigkeit kommunale Themen an die Menschen kommen.“