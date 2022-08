Zwei Festnahmen nach schweren Raubüberfällen in Vösendorf

Werbung

Die Beschuldigten betraten maskiert mit einer FFP2-Maske jeweils ein unterschiedliches Wettlokal im Ortsgebiet von Vösendorf, bedrohten im Anschluss die Mitarbeiterin mit einer Faustfeuerwaffe und verlangten von dieser den gesamten Tageserlös. Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine mittlere vierstellige Schadenssumme.

Bei den akribisch geführten Ermittlungen konnte durch die Bediensteten ein Täterfahrzeug ausgeforscht werden, das schlussendlich zu den beiden Beschuldigten, einem 19-Jährigen und einem 23-Jährigen aus Wien führte.

Beide Beschuldigten konnten am Dienstag an deren Wohnadressen festgenommen und in die Justizanstalt Wiener Neustadt überstellt werden. Die beiden Beschuldigten zeigten sich geständig.

