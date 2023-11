Poetry-Slam Mödling: Der Kampf um den Goldenen Blumentopf

Die Herausforderung bei einem Poetry-Slam ist: Die selbstverfassten Texte müssen innerhalb einer gewissen Zeit, meist fünf bis sechs Minuten, auf der Bühne von ihren Verfasserinnen und Verfassern präsentiert werden. Wichtig dabei ist auch, die richtige Performance mit einem gewissen Maß an Selbstdarstellung so hinzubekommen, dass die Texte noch mehr begeistern. Dafür brachte Stand Up Comedian und Schauspieler Thomas Eiwen – wie es als sogenannter Feature-Poet, also ein Poet, der nicht am Wettbewerb teilnimmt, bei slam'md üblich ist – Pflanzensamen aus seiner Heimatstadt Rosenheim mit. Diese wurden bei der Preisverleihung feierlich in den goldenen Blumentopf gepflanzt – ein symbolischer Gewinn, der für den interkulturellen Austausch, das künstlerische Wachstum und die gemeinsame Verantwortung für den Planeten steht.

Local Hero Paula aus Mödling, amtierende U20 Poetry-Slam-Landesmeisterin für Wien, Niederösterreich und Burgenland, konnte sich schlussendlich im Finale gegen den Oberösterreicher Markus Haller, den Wiener Robert Ziffer-Teschenbruck und die Burgenländerin Julia Suzanna durchsetzen und die begehrteTrophäe mit nach Hause nehmen. Ebenso auf der Bühne standen die Wortakrobatinnen und Wortakrobaten Michaela Prendl aus Niederösterreich, Beatbox-Talent Basquel, Annalena Schuh aus Wien, Newcomer Weilich J. Großbin sowie der Musiker Dottore Guzman aus Chile.

Die meistens frei vorgetragenen Texte handelten von großen wie auch kleinen Themen, von psychischen Krankheiten und Klimawandel über Haushaltsabenteuer bis hin zu autofahrenden Rentnern. Humor und Wortwitz blieben nicht ausgespart, mit viel Fingerspitzengefühl wurden Geschichten vom und aus dem Leben erzählt. Moderiert und organisiert wurde der Abend von Katharina Wenty und Simon Tomaz.

Der nächste Mödlinger Poetry Slam findet wieder am Freitag, den 8. Dezember statt.