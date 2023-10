Modernster BILLA Plus in Brunn: Hier geht es ganz schön frisch zu

Mit Anfang Juli startete die Umbauphase, in der sowohl im Außen- als auch im Innenbereich zahlreiche ökologische Maßnahmen umgesetzt wurden. Nach dreieinhalb Monaten in denen intensiv modernisiert und renoviert wurde, erfolgte schließlich am 12. Oktober die feierliche Wiedereröffnung. Der modernisierte Markt zeichnet sich durch seine nachhaltige Bauweise und Energieeffizienz aus. Damit setzt BILLA einen weiteren wichtigen Schritt zum Erreichen von Klimaneutralität bis 2040.

Von regional bis bio

Das Herzstück des umgebauten Marktes ist der vergrößerte Frischebereich mit einer breiten Auswahl an saisonalem Obst und Gemüse sowie die Bedienbereiche rund um Feinkost, Fisch und Fleisch. Darüber hinaus bietet der neue BILLA PLUS seinen Kunden ab sofort ein neues Marktküchen-Konzept, eine Salatbar und eine große Auswahl an rein pflanzlichen Produkten von BILLA PFLANZILLA. Dabei spielt die Herkunft vieler Produkte eine bedeutende Rolle. „Unsere Kunden legen viel Wert auf regionale und lokale Lebensmittel, die von Betrieben aus unmittelbarer Nähe stammen. Zudem freut es uns natürlich, wenn wir kleine Lieferanten unterstützen und ihnen eine Bühne für die Präsentation ihrer Produkte bieten können. So gibt es beispielsweise hier bei uns im Markt einen Helmut Sachers Kaffee aus Oeynhausen-Traiskirchen, Honig aus der Imkerei Manuel Lechner aus Matzendorf und Pasteten der Manufaktur Hink aus Wien “, erklärt Claudia Chiorean, BILLA PLUS Marktmanagerin in Brunn am Gebirge.

Klimafreundliche Technik ein entscheidendes Plus

Bei der Umgestaltung des Marktes spielten die Begrünung der Fassade sowie der Einsatz von natürlichen, heimischen Baustoffen wie Holz eine wesentliche Rolle. Zahlreiche Grüninseln und neu gepflanzte Bäume begrünen den Außenbereich. Zusätzlich wurde auf der gesamte Dachfläche des BILLA PLUS eine PV-Anlage errichtet. Diese Anlage umfasst 1.273 Module und wird künftig bis zu 40 Prozent des Eigenenergiebedarfs des Marktes decken. Optimiert wird dies zusätzlich durch einen Energiespeicher. Die komplette Beleuchtung erfolgt mit LED-Lichtern, Wärmerückgewinnung reduziert den Energieverbrauch zusätzlich.

Hier liefern nur österreichische Produzenten

Als erste Lebensmittelhändler Österreichs bieten BILLA und BILLA PLUS 100 Prozent Frischfleisch und -geflügel aus Österreich an. In enger Zusammenarbeit mit den heimischen Fleisch- bzw. Geflügelproduzenten wird somit ein wesentlicher Beitrag geleistet, um die Versorgungssicherheit mit österreichischen Qualitätsfleischprodukten auch weiterhin zu gewährleisten. Besonders am Herzen liegt der gesamten BILLA-Familie auch ein solidarisches Miteinander in der Nachbarschaft: So werden Lebensmittel, die im BILLA PLUS in Brunn am Gebirge nicht mehr verkauft werden können, aber noch einwandfrei genießbar sind, an das Rote Kreuz gespendet und kommen damit bedürftigen Menschen zugute.