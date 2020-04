Feuerwehr Wiener Neudorf rettet Entenausflug .

Am Montagvormittag (6. April) besuchte eine junge Entenfamilie eine Wohnhausanlage in der Laxenburgerstraße in Wiener Neudorf. Da die Jungenten jedoch nicht mehr den Weg zurück in den nahen Mödlingbach fanden, wählte eine Anrainerin den Feuerwehrnotruf 122.