Zweites Leben spart Müll und Geld

Die „so-gut-wie-neu BOX“ verschafft gut erhaltenen Alltagsgegenständen ein zweites Leben. Die Kooperation des Landes Niederösterreich mit den NÖ Umweltverbänden und den soogut-Sozialmärkten macht es allen leicht, noch nützliche Gegenstände weiterzugeben. Unter dem Motto „Ned weghaun! Weitergeben“ wurde ein Pilotprojekt gestartet, um gebrauchten aber noch nicht ausgedienten Gegenständen ein neues Leben zu schenken. An ausgewählten Altstoffsammel- und Wertstoffzentren in NÖ können Kinderspielzeug, Fahrräder, Sportgeräte oder auch kleinere Möbelstücke bei der gekennzeichneten „so-gut-wie-neu BOX“ abgegeben werden. Nach der Sammlung werden die Waren auf ihre Funktionsweise geprüft und aufbereitet, damit sie anschließend auf zehn Standorten der soogut-Sozialmärkte in NÖ preisgünstig wieder zum Verkauf stehen.

Auf der Müllumladestation Mödling unterstützt der Mödlinger Saubermacher dieses Pilotprojekt und sammelt die gespendeten Waren für den Mödlinger soogut-Markt. Vizebürgermeisterin & Abfallwirtschafts-Stadträtin Franziska Olischer, ÖVP, freut sich über „die Initiative, die dabei hilft, den Müllberg weiter zu verringern und gebrauchte Produkte im Kreislauf hält“.