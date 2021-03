Demo von Rosensteiner untersagt .

Gemeinderat Mario Rosensteiner von der Liste "Wir Brunner zu 100 Prozent" aus Brunn am Gebirge hat als "Gerechtigkeitsfanatiker" am 7. Februar zur „Ersten mobilen Wiener Demo“ aufgerufen, die er unter das Motto „Das Recht zu Demonstrieren – Grundrecht Versammlungsfreiheit in Österreich“ gestellt hat.