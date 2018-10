56-jähriger Pkw-Lenker bei Unfall auf A21 getötet .

Ein 56-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag mit seinem Pkw auf der Außenring Autobahn (A21) in einer Pannenbucht kurz vor der Ausfahrt Mödling gegen eine Leitschiene geprallt und infolge seiner schweren Verletzungen noch am Unfallort verstorben.